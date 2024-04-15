«Национальное самоубийство». Чем грозит Киеву продолжение вооруженного конфликта?

Систематические ракетные и ракетно-авиационные удары ВКС и ВМФ РФ могут привести к тому, что Украина скоро лишится и энергетики, и транспорта, и промышленности в целом. Важнейшие инфраструктурные объекты страны, обеспечивающие жизнедеятельность государства, также могут быть в ближайшее время выведены из строя. Чем грозит Киеву продолжение вооруженного конфликта и почему Зеленскому не стоит тянуть с мирными переговорами — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Инициативой на линии боевого соприкосновения сегодня владеет российская армия. Именно она в настоящее время навязывает свою волю противнику. В этой связи возникает вопрос — какова стратегия президента Владимира Зеленского и как видятся военно-политическому руководству Украины перспективы дальнейшего продолжения конфликта (и, главным образом, как Киев представляет себе завершение вооруженной борьбы).

Формулы мира

Большинство аналитиков сходится во мнении, что 10 условий «формулы мира» для урегулирования конфликта, выдвинутые ранее Зеленским, сильно оторваны от реальности. К примеру, среди этих условий значится «вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление государственной границы с Россией». В этом случае остается только уточнить, как глава Украины представляет себе реализацию этого пункта практически.

Остальные условия «формулы мира» Владимира Зеленского по большей части напоминают броские лозунги, но как их выполнять, не вполне понятно. К таковым относятся, к примеру, «возвращение справедливости» (включая создание специального трибунала для судебного преследования русских военных преступлений), «противодействие экоциду», «недопущение эскалации» (то есть построение архитектуры безопасности на евроатлантическом пространстве, включая гарантии безопасности для Украины), «продовольственная и энергетическая сохранность», «радиационная и ядерная сохранность».

Особо следует обратить внимание на пункт «создание специального трибунала для судебного преследования русских военных преступлений». Остается опять-таки уточнить в Киеве, как там собираются навязать выполнение этого условия России, которая сегодня отнюдь не выглядит проигравшей стороной, а более того, собирается продолжать масштабные наступательные операции.

Или же предложения Киева по «построению архитектуры безопасности на евроатлантическом пространстве, включая гарантии безопасности для Украины». Вот только кто это и на каких условиях конкретно будет делать – ООН, НАТО, Китай, США?

Условие Владимира Зеленского «освобождение всех пленных и депортированных» можно трансформировать в более реалистичный пункт — обмен пленными по формуле «всех на всех». И это, скорее всего, при желании сторон будет выполнено сравнительно легко.

Более реалистичный проект мирного договора представил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара передала Москве и Киеву свой проект документа, предусматривающий заморозку боевых действий в зоне конфликта. При этом уточняется, что базой для турецкого мирного плана стали формулировки из первых переговоров в Стамбуле, которые проходили в 2022 году.

К примеру, Анкара предлагает провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем на всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны.

Немало реалистичного и в китайско-индийских формулах мира.

«Национальное самоубийство»

Киев с ходу отвергает все возможные предложения. Из столицы Украины по-прежнему доносятся крики (а по-другому это и не назовешь) — «война до победного конца», «будем сражаться до последнего патрона», «никаких альтернативных мирных планов, кроме 10 условий президента Владимира Зеленского» и прочее.

Упорство главы Украины может привести к тому, что в самое ближайшее время его страна может быть превращена в дымящиеся развалины, Вооруженные силы Украины потеряют еще сотни тысяч убитыми и ранеными,

будут утрачены еще более значительные по площади территории, еще несколько крупных городов страны будут превращены в груды строительного мусора и садиться Киеву за стол переговоров в недалеком будущем придется на значительно более худших условиях.

Надежды Киева на то, что на Западе наконец-то разверзнется некий рог изобилия, из которого нескончаемым потоком начнут поступать боеприпасы, «Патриоты», «Абрамсы» и «Челенджеры», похоже, не находятся в плоскости реальности.

Иными словами, продолжение вооруженной борьбы на условиях Владимира Зеленского может привести Украину к катастрофе и, без всякого преувеличения, к национальному самоубийству. И упорно складывается впечатление, что основное препятствие на пути заключения каких-либо мирных договоренностей — сам президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).