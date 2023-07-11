Киев освободили от плана действий по членству в НАТО. Зеленский все равно остался недоволен

Союзники по НАТО освободили Киев от плана действий по членству в альянсе — теперь это не двухэтапный, а одноэтапный процесс для страны. Как отметил генсек военного блока Столтенберг, к участию Украину пригласят при согласии всех стран-участниц и при условии выполнения условий для Киева. Но когда именно это произойдет — непонятно. Временная неопределенность возмутила президента Зеленского. Кроме того, по итогам первого дня саммита для Грузии не стали отменять выполнение плана действий по членству в блоке, Москву призвали вывести своих миротворцев из Приднестровья. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

От двухэтапного к одноэтапному процессу

Украину пригласят к участию в НАТО, когда все страны-участницы альянса согласятся на это, и Киев выполнит условия, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции на саммите в Вильнюсе.

«Мы сможем пригласить Украину, когда союзники решат, что условия для этого соблюдены», — отметил он, назвав это позитивным сигналом на пути Украины к членству в НАТО.

По словам генсека, страны-участницы договорились освободить Киев от плана действий по членству в НАТО. «Украина станет членом НАТО в будущем, процесс вступления страны в альянс перейдет от двухэтапного к одноэтапному», — отметил Столтенберг. Таким образом для Киева сократили процесс присоединения к военному блоку. Какие именно теперь условия должен выполнить Киев — пока неизвестно.

Генсек уточнил, что для Украины смягчили «формальные» условия для присоединения к альянсу. Кроме того, вскоре создадут совет Украина – НАТО (СУН). До начала саммита 11 июля генсек Североатлантического альянса заявлял, что основным посланием саммита, который проходит в Вильнюсе с 11 по 12 июля станет увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине.

Готовность к неопределенности

В итоговом заявлении саммита альянса союзники поддержали «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта с Россией. План украинского президента состоит из 10 пунктов. В том числе речь идет о достижении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмене «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», восстановлении территориальной целостности и независимости» Украины. В итоговом документе военного блока подчеркнули, что этих целей невозможно достичь без полного и безоговорочного вывода войск России.

Зеленский раскритиковал формулировку об упрощенном вступлении в организацию. Украинскому лидеру не понравилось отсутствие указания на какие-либо сроки не только вступления в блок, но и просто получения приглашения. Зеленский назвал эту неопределенность — слабостью руководства альянса.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что украинское руководство было готово не получить конкретного приглашения к присоединению к альянсу. «Никто, кроме Украины, не готов отвечать на эти вызовы и нести ответственность. Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ (плана действий по членству в НАТО)», — сказал Подоляк.

Другие заявления

Для Грузии союзники по НАТО не стали отменять выполнение плана действий по членству. Тбилиси имеет право на вступление в альянс при условии выполнения всех стандартных условий. «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Грузия станет членом альянса с планом действий по членству как неотъемлемой частью процесса, мы подтверждаем все элементы этого решения», — сказано в итоговом заявлении саммита.

Также согласно содержанию итогового документа, НАТО не добивается конфронтации с Россией, но и не может считать ее партнером. На это сообщение официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала заявлением, согласно которому военный блок не стремится вступить в конфликт с Россией, поскольку уже в нем участвует.

Североатлантический альянс призвал Москву вывести своих миротворцев из Приднестровья. В блоке таким образом выразили поддержку территориальной целостности Молдавии в рамках ее международно-признанных границ. «Мы призываем Россию вывести все свои силы, дислоцированные в приднестровском регионе без согласия Молдовы», — говорится в документе.

В Европе НАТО создаст дополнительные пункты командования и управления системой противоракетной обороны (ПРО) для «противодействия угрозе применения баллистических ракет, исходящей из-за пределов Евроатлантического региона».