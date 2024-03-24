Севастополь подвергся одной из самых массированных атак. Как на нее ответила Россия Глава Севастополя Развожаев сообщил о прямых попаданиях по трем жилым домам

В ночь с 23 на 24 марта ВСУ нанесли удар по Севастополю. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили больше 10 ракет. По его словам, эта атака стала самой массированной за последнее время. Координатор «николаевского подполья» Сергей Лебедев рассказал, что самолеты Су-24, которые, вероятно, и атаковали Севастополь, были поражены ударом ВС РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Поздним вечером 23 марта в Севастополе объявили воздушную тревогу, губернатор Михаил Развожаев в 22:59 сообщил, что над городом работают средства ПВО.

«Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет», — добавил глава города.

Воздушную тревогу отменили только в 0:31. По словам Развозжаева, атака ВСУ на Севастополь в ночь на 24 марта была самой массированной за последнее время .

Последствия

В результате массированного удара ВСУ по Севастополю погиб 65-летний мужчина. В торец его дома на улице Ялтинской прилетел осколок ракеты. Еще четыре человека пострадали — у трех резанные или осколочные ранения конечностей, одна женщина получила перелом голени.

Как рассказали РИА Новости в правительстве региона, двое пострадавших остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает. Остальных раненых после оказания помощи отпустили домой.

Осколки от сбитых ПВО ракет повредили жилые дома и инфраструктуру города, сообщил губернатор Севастополя. На улице Гранатной осколок снаряда попал в квартиру — в доме выбиты окна, разрушена часть стены, повреждена газовая труба. Еще один осколок прилетел в квартиру в районе Симферопольского шоссе.

Развожаев также рассказал, что в результате атаки стекла выбило в пяти пассажирских катерах. Повреждения получили три пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов, один троллейбус и машина социального такси. В них также преимущественного выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор.

«Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников», — написал Развожаев.

Россия ответила

РИА Новости со ссылкой на координатора «николаевского подполья» Сергея Лебедева сообщило, что Вооруженные силы РФ поразили два самолета Су-24, которые, вероятнее всего, и атаковали Севастополь в ночь на 24 марта.

Лебедев рассказал, что после атаки ВСУ хотели использовать Мартыновский аэродром как «аэродром подскока». По его словам, Су-24 прилетели в Вознесенский район, где находится аэродром, с Одесского направления около полуночи. Причем, изначально самолетов было три, однако один из них «то ли тоже приземлился, то ли покружил и улетел по направлению Южноукраинска».

После этого, как уточнил Лебедев, ВС РФ нанесли как минимум два удара по аэродрому Мартыновка с разницей в 10 минут.

«Полные итоги удара не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию», — заявил координатор подполья.

Официально министерство обороны РФ не сообщало о поражении самолетов Су-24. Последний раз ведомство отчитывалось об уничтожении этих бомбардировщиков 29 декабря.

При этом в Минобороны рассказали, что ночью 24 марта ВКС России нанесли групповой удар по объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли Украины, а также по местам сборки и испытаний безэкипажных катеров. Как отметили в военном ведомстве, все цели были поражены.

«В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО», — заявили в Минобороны.