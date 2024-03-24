Севастополь подвергся одной из самых массированных атак. Как на нее ответила Россия

Поздним вечером 23 марта в Севастополе объявили воздушную тревогу, губернатор Михаил Развожаев в 22:59 сообщил, что над городом работают средства ПВО.
«Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет», — добавил глава города.
Воздушную тревогу отменили только в 0:31. По словам Развозжаева, атака ВСУ на Севастополь в ночь на 24 марта была самой массированной за последнее время.
Последствия
В результате массированного удара ВСУ по Севастополю погиб 65-летний мужчина. В торец его дома на улице Ялтинской прилетел осколок ракеты. Еще четыре человека пострадали — у трех резанные или осколочные ранения конечностей, одна женщина получила перелом голени.
Как рассказали РИА Новости в правительстве региона, двое пострадавших остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает. Остальных раненых после оказания помощи отпустили домой.
Осколки от сбитых ПВО ракет повредили жилые дома и инфраструктуру города, сообщил губернатор Севастополя. На улице Гранатной осколок снаряда попал в квартиру — в доме выбиты окна, разрушена часть стены, повреждена газовая труба. Еще один осколок прилетел в квартиру в районе Симферопольского шоссе.
Развожаев также рассказал, что в результате атаки стекла выбило в пяти пассажирских катерах. Повреждения получили три пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов, один троллейбус и машина социального такси. В них также преимущественного выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор.
«Расселение в пунктах временного размещения не потребовалось, восемь человек разместились у родственников», — написал Развожаев.
Россия ответила
РИА Новости со ссылкой на координатора «николаевского подполья» Сергея Лебедева сообщило, что Вооруженные силы РФ поразили два самолета Су-24, которые, вероятнее всего, и атаковали Севастополь в ночь на 24 марта.
Лебедев рассказал, что после атаки ВСУ хотели использовать Мартыновский аэродром как «аэродром подскока». По его словам, Су-24 прилетели в Вознесенский район, где находится аэродром, с Одесского направления около полуночи. Причем, изначально самолетов было три, однако один из них «то ли тоже приземлился, то ли покружил и улетел по направлению Южноукраинска».
После этого, как уточнил Лебедев, ВС РФ нанесли как минимум два удара по аэродрому Мартыновка с разницей в 10 минут.
«Полные итоги удара не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию», — заявил координатор подполья.
Официально министерство обороны РФ не сообщало о поражении самолетов Су-24. Последний раз ведомство отчитывалось об уничтожении этих бомбардировщиков 29 декабря.
При этом в Минобороны рассказали, что ночью 24 марта ВКС России нанесли групповой удар по объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли Украины, а также по местам сборки и испытаний безэкипажных катеров. Как отметили в военном ведомстве, все цели были поражены.
«В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО», — заявили в Минобороны.