«Будет гибельной для Еревана». Возможна ли новая война между Арменией и Азербайджаном Пашинян пригрозил новой войной с Азербайджаном из-за приграничных сел-эксклавов

Премьер Армении Никол Пашинян предупредил о возможности нового витка войны между Ереваном и Баку в ближайшее время. Чтобы избежать этого, Армении нужно пойти на «корректировку границы». Возможно ли возобновление боевых действий на Кавказе, чем это может обернуться для Еревана и при чем тут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области заявил о том, что может начаться новая война с Азербайджаном, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел.

Утром 19 марта Баку и Ереван начали процедуру определения границ — делимитации и демаркации — между странами. По словам Никола Пашиняна, «процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап. Это означает, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении. Наша политика состоит в том, чтобы не допустить войны».

Напомним, делимитация границ — описание в договоре и обозначение на карте границы между сопредельными государствами путем переговоров. В свою очередь, демаркация границ — проведение линии государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками.

Во время переговоров Баку требовал от Еревана освободить четыре села на границе двух государств. Вполне возможно, что стороны в ближайшее время придут к компромиссу. Нельзя исключать, что Ереван в этом плане пойдет на значительные уступки Баку.

Гипотетическое начало военных действий может стать просто гибельным для Еревана. В Армении наверняка знают, что представляет собой основной закон войны — ход и исход конфликта зависят от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством боевого, военно-экономического, морально-политического, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

В этом плане соотношение сил и средств между Азербайджаном и Арменией выглядит крайне невыгодным для Еревана, а если учесть, что за Баку стоит Турция, то преимущество Азербайджана становится просто подавляющим.

К слову, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завершает свое турне по Южному Кавказу. С 17 марта он посетил Азербайджан и Грузию и сейчас находится в Армении. Скорее всего, Столтенберг мягко порекомендует Николу Пашиняну не упорствовать в процессе делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией и не доводить дело до обострения отношений.

Но и без этой рекомендации руководство Армении не стремится сегодня вступить в какой-либо военный конфликт с Азербайджаном. Цели у Еревана прямо противоположные.

Как ранее писала «Газета.Ru», руководство Армении приняло следующую последовательность действий (и есть достаточно оснований полагать, что так оно и есть): нормализация в полном объеме взаимоотношений с Азербайджаном и Турцией, поддержание дружественных отношений с Грузией, последующее вступление Еревана в НАТО, полная сдача государственного суверенитета в Брюссель, полный отказ от самостоятельной внешней политики. Вполне возможно, что этот вариант в Ереване считают одним из приоритетных путей сохранения Армении в дальнейшем как государственного образования.

Так что, по всей видимости, никакой новой войны между Азербайджаном и Арменией не будет.

И в Ереване возникшие проблемы при делимитации и демаркации государственной границы формальным поводом для вступления Армении в войну считать никак не будут. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях сказал, что «сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией. Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше». Вряд ли в Баку ошибаются в оценке военно-политической обстановки в Закавказье.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).