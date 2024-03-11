СМИ сообщили об отставке главкома ВМФ России. Кто станет следующим главнокомандующим флотом? «Известия»: главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку

СМИ сообщили об отставке главкома ВМФ России Николая Евменова. На его место, как сообщается, в качестве врио назначен адмирал Александр Моисеев, который ранее командовал Северным флотом. Смену главкома подтвердил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, сообщают «Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Его место займет адмирал Александр Моисеев, который ранее командовал Северным флотом.

По данным «Фонтанки», хотя информация о Евменове еще присутствует на официальном сайте министерства обороны, решение о назначении Моисеева на должность уже принято. Ожидается, что в ближайшее время он освободится от приставки «врио».

Информацию об отставке Евменова также подтвердил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Официальной информации о смене главнокомандующего ВМФ от Минобороны пока не поступало.

Кто такой адмирал Моисеев

Адмирал Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Его профессиональный путь начался в киноремонтной мастерской, где он работал мастером-наладчиком, прежде чем он был призван на службу в Уральский военный округ.

Моисеев получил военное образование в Санкт-Петербурге. Сначала он поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова, а затем продолжил обучение в Высших специальных офицерских классах и Военно-морской академии имени Кузнецова.

За свою военную карьеру он командовал атомными подводными ракетоносцами проекта «Дельфин» и подводной лодкой К-117. В 1994 году, будучи старшим помощником командира атомного ракетного подводного крейсера К-18 «Карелия», Моисеев был удостоен ордена Мужества за поход к Северному полюсу, где экипаж поднял Андреевский и Российский флаги.

В 1998 году он командовал атомным ракетным подводным крейсером К-407 «Новомосковск» и успешно осуществил запуск на низкую орбиту двух немецких коммерческих микроспутников.

В последующие годы Моисеев занимал различные командные должности, включая начальника штаба и командира 31-й дивизии подводных лодок. Его вклад в развитие Военно-Морского Флота России был отмечен повышением до заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ и командующего Черноморским флотом. Помимо этого, он также занимал пост депутата Совета депутатов ЗАТО Александровск.

Чем известен Евменов

Евменов был назначен главнокомандующим Военно-морским флотом указом президента в 2019 году, сменив на этом посту Владимира Королева. До этого он командовал силами Тихоокеанского флота (ТОФ), замещал командира Северного флота.

Будучи главкомом ВМФ, он поручил оснастить все новые российские корабли гиперзвуковыми ракетами «Циркон». С начала спецоперации на Украине Евменов выступал за активное внедрение новых технологий в процесс строительства кораблей и усиление защиты флота от беспилотников. Летом 2023 года Минобороны утвердило план по укреплению защиты кораблей ВМФ от надводных и подводных беспилотников.

За время службы Евменов был отмечен орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги», Александра Невского и другими наградами.