Писториус оправдывается за Taurus, виновных ищут: последствия утечки разговора офицеров ФРГ

Министр обороны Германии прокомментировал утечку разговора офицеров бундесвера, в котором обсуждалась возможность поставки ВСУ ракет Taurus и сценарий атаки на Крымский мост. Глава ведомства назвал публикацию аудиозаписи «информационной войной» России. По его словам, все сценарии, которые рассматривали военные в ходе разговора, исключают участие Германии в конфликте.

Публикация разговора командующего немецкими ВВС Инго Герхарца с несколькими офицерами, в котором обсуждается возможный удар по Крымскому мосту, — это часть «информационной войны», которую проводит Россия, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Он выступил с заявлением по поводу ситуации с прослушкой телефонных обсуждений в бундесвере, пишет газета Bild.

«Это гибридная дезинформационная атака — речь идет о расколе, о подрыве нашего единства [в части поддержки Украины]», — заявил Писториус и предостерег от «попадания на крючок Путина».

Министр заявил, что главное — «не поддаваться на уловки» Москвы, поскольку «возбужденная реакция» — это именно то, чего хотят добиться российские власти.

Как отметил глава Минобороны, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии, все из которых исключали участие Германии в конфликте» на Украине. Министр также подчеркнул, что сказанное в рамках этого разговора не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Киеву ракет Taurus, хотя представители бундесвера говорили о потенциальном ударе по Крымскому мосту именно этим оружием.

Глава военного ведомства ФРГ также назвал «срежиссированными» слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что «Германия готовится к войне с Россией». По словам Писториуса, Берлин преследует лишь одну цель — поддержать ВСУ.

Писториус не исключил, что Генпрокуратура ФРГ возбудит уголовное дело из-за перехвата разговора высокопоставленных военных:

«Я уверен, что если будут обнаружены отправные точки, свидетельствующие о противоправных действиях, то компетентные органы, конечно, начнут расследование».

Министр также отметил, что часть обнародованной информации не предназначалась для широкой общественности. Первые результаты проверки по факту утечки появятся в начале следующей недели, пообещал он.

По словам главы оборонного ведомства, в ходе расследования контрразведка установит, было ли разрешено немецким офицерам вести подобные обсуждения и правильное ли средство связи они выбрали для этого. Разговор провели через платформу для онлайн-конференций Webex, возможно, по незашифрованной линии. Писториус пояснил, что Webex военные могут использовать, но только для тем обсуждений с определенным уровнем конфиденциальности.

«Я принципиально не рассуждаю о кадровых последствиях до завершения подобных расследований. Это было бы слишком амбициозно», — сказал глава минобороны ФРГ, добавив, что речь идет о «дисциплинарных мерах в той или иной форме».

Скандал с утечкой

Одновременно крупнейшая оппозиционная партия немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с обнародованием разговора высокопоставленных немецких военных, сказано в письме секретаря Торстена Фрая, которое адресовано председателю бундестага Бербель Бас.

Расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, 1 марта опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, на аудиозаписи обсуждение ведут командующий немецкими ВВС Инго Герхарц и несколько офицеров.

Вскоре после этого министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, но в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта сообщил, что выступает против передачи Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, отказ от поставок ракет обоснован тем, что для программирования ракет и наведения на цели необходимым условием является присутствие немецких специалистов на Украине.