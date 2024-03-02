«Ракета какая-то разлетелась на пять кусков». Еще один дрон сбили на подлете к Петербургу Минобороны: российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ленинградской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Санкт-Петербурга. Это уже второй за сутки дрон, пытающийся атаковать объекты в городе и ближайших пригородах. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, жертв и разрушений удалось избежать. Очевидцы пишут, что слышали громкий взрыв, в домах дрожали стекла, а на небе появилось яркое зарево. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили воздушные цели над акваторией и побережьем Финского залива, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — говорится в посте главы региона в Telegram.

Позже Дрозденко уточнил, что жертв и разрушений на земле нет.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Оперативный штаб, созданный после атаки на пятиэтажку на Пискаревском проспекте, продолжает свою работу.

Ломоносовский район граничит на востоке с Санкт-Петербургом, с северо-запада территория района омывается водами Финского залива. Расстояние от Ломоносова до Петербурга — 40 км.

Около 19:30 мск петербургский аэропорт Пулково перестал принимать и выпускать рейсы. В 20:03 мск все ограничения были сняты, сообщила Росавиация.

«Уходов воздушных судов на запасные аэродромы в период действия временных ограничений не было», — сообщил представитель Росавиации Артема Кореняко.

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины около 19:30 мск попытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.

По информации Mash, целью дрона мог быть порт Бронка в Санкт-Петербурге.

«У нас они откуда?»

Очевидцы заявили Telegram-каналу «Mash на Мойке» о двух мощных взрывах, зареве и искрах в небе. В группе жителей Петродворцового района Петербурга во «Вконтакте» пользователи также пишут, что видели проезжающие мимо машины пожарных и скорой помощи.

По словам очевидцев, звук от взрывов было слышно и в глубине Ломоносовского района, и в Кронштадте. В домах «зазвенели стекла».

«Я в Лебяжье живу и стояла на кухне, слышала взрыв. Боже, что творится, страшно жить. У нас они откудаааа?» — поинтересовалась под постом о ЧП в группе пользовательница Диана Артюх.

«Ехали по КАДу, съезжали в Бронке, было сильнейшее зарево и по машине сильные удары, ехали вообще не поняли, что это… Но было жутко неприятно», — поделилась впечатлениями Ирина Соловьева.

Пользователь Дмитрий Воронов написал, что «горящие небольшие остатки примерно над заливом падали», происходящее «с Пеников видно было».

Еще один пользователь соцсети со ссылкой на очевидицу написал, что было видно, «как ракета какая-то разлетелась на пять кусков», а жительница поселка Дубочки заявила, что «тряхнуло» так, «что дом задрожал».

Пятиэтажка на Пискаревском

Около 7:30 мск 2 февраля впервые с начала военного конфликта на Украине дрон попал в жилой дом по адресу Пискаревский проспект, 161 в Санкт-Петербурге. БПЛА нес около 3,5 кг взрывчатки, а его целью могла быть находящаяся рядом нефтебаза «Ручьи», сообщил Mash. Не долетев до нее, дрон врезался в пятиэтажку, повредив балконы и окна.

В результате атаки к медикам обратились шесть жильцов дома, а одна пожилая женщина была доставлена в больницу из-за стресса, сообщили в комитете здравоохранения Петербурга.

Во второй половине дня жильцам дома разрешили подняться в подъезды, чтобы забрать необходимые вещи. Оставаться в своих квартирах они по-прежнему не могут.

По информации 47news, утром в сторону Петербурга летели два беспилотника. Второй мог упасть в окрестностях города Всеволожска и деревни Новое Девяткино.

В середине января украинский дрон пытался атаковать «Петербургский нефтяной терминал» в Угольной гавани, но расчеты ПВО сбили его еще на подлете — над Финским заливом.