Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны» NI: США представили оружие будущего для войны с Россией и Китаем

Армия США готовится к «следующей большой войне» — хочет отойти от тактики борьбы с повстанцами и быть готовой к крупномасштабным сражениям с такими противниками, как Китай и Россия. Для этого в американскую армию будут внедрять новые легкие танки, боевые машины пехоты и боевые роботизированные машины, пишет журнал The National Interest. Что это за оружие и почему новейший американский танк не выдержал бы сражения под Авдеевкой — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

От борьбы с повстанцами к крупномасштабным сражениям

В 2023 году Сухопутные войска ВС США приняли на вооружение 24 новых образца вооружения и военной техники. Аналогичный прогресс ожидается в 2024 году. Особые надежды при этом в США возлагают на три перспективные платформы.

К таковым, как сообщает журнал The National Interest, относятся бронированная машина поддержки пехоты M10 Booker, боевая машина пехоты XM30, предназначенная для замены устаревающей БМП M2 Bradley, и роботизированная боевая машина (Robotic Combat Vehicle, RCV).

Как пишет NI, Сухопутные войска ВС США в настоящее время проходят значительную модернизацию, чтобы адаптироваться к меняющемуся характеру ведения современной войны, сосредоточившись на ведении крупномасштабных сражений и операций с применением обычных средств поражения против таких грозных противников, как Китай и Россия.

Этот сдвиг, подчеркивает The National Interest, знаменует собой кардинальный отход от двух десятилетий операций по борьбе с партизанскими формированиями.

Кроме того, Сухопутные войска ВС США изучают повышение боевых возможностей с помощью роботизированных боевых машин, стремясь улучшить ситуационную осведомленность и тактические возможности.

Более 20 лет боевых действий на Ближнем и Среднем Востоке против террористических группировок и повстанческих движений сформировали у военных США особое мышление, согласно которому нетрадиционные угрозы, такие как самодельные взрывные устройства (СВУ), были на первом месте в списке всех возможных опасностей для американской армии. Однако времена изменились, и крупномасштабные боевые действия с применением обычных вооружений с почти равными по возможностям противниками, такими как Китай и Россия, снова на повестке дня.

Перспективные наземные боевые системы

В первую очередь The National Interest обращает внимание на M10 Booker. Это бронированная машина поддержки пехоты, разработанная для того, чтобы проложить путь механизированным подразделениям с их огневой мощью и мобильностью.

Бронетранспортер оснащен 105-мм пушкой M35, крупнокалиберным пулеметом M2 Browning калибра 12,7 мм и легким пулеметом калибра 7,62 мм. Он также адаптирован для ведения боевых действий в городских условиях.

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При весе около 40 тонн M10 Booker может развивать максимальную скорость 45 миль в час (72,4 км/ч) и преодолевать расстояние в 350 миль (563 км) без дозаправки. Экипаж составляет четыре человека. Новая боевая машина имеет модульную конструкцию, которая может включать в состав М10 новые технологии по мере их развития.

Сухопутные войска ВС США заключили контракт с General Dynamics Land Systems на поставку 26 боевых машин M10 Booker с возможностью закупки еще 70 на начальном этапе производства.

Следующей наземной системой, на которую следует обратить внимание, по мнению журнала The National Interest, является боевая машина пехоты XM30. Все еще находящаяся в стадии разработки, XM30 является заменой БМП M2 Bradley, которая находится на вооружении Сухопутных войск ВС США уже более 40 лет.

Что касается вооружения, то XM30, скорее всего, будет иметь орудие, ручной пулемет и противотанковые ракеты. Для прототипов боевой машины ВС США запросили 50-мм основное орудие в необитаемом боевом модуле и противотанковые ракеты. Требования к основным характеристикам также предусматривают экипаж из двух человек и отделение для шести полностью экипированных пехотинцев.

Подобно M10 Booker и многим другим перспективным системам вооружения, XM30 будет иметь модульную конструкцию. Открытая архитектура XM30 позволит внедрять в перспективную БМП новые технологии по мере их развития, обеспечивая подавляющее преимущество в борьбе с любым потенциальным противником, считают в американской армии.

В прошлом году Сухопутные войска ВС США выбрали компании Rheinmetall Vehicles и General Dynamics Land Systems в качестве финалистов из пяти претендентов на поставку XM30. Теперь у этих двух компаний есть контракт на $1,6 млрд на поставку прототипов БМП XM30 к концу 2024 года.

Будущее за БПЛА

Помимо всего прочего, в Сухопутных войсках ВС США большой интерес проявляют к разработке роботизированных боевых машин (Robotic Combat Vehicle, RCV) — беспилотных наземных систем. По мнению идеологов, модульная и легкая машина обеспечит огневую поддержку и возможности ведения разведки.

В США считают, что RCV-Light обеспечит повышенную ситуационную осведомленность, летальность и тактические возможности для формирований Сухопутных войск в ходе ведения многодоменных операций. Операторы подобных машин будут дистанционно управлять RCV или давать им задание действовать полуавтономно. Варианты RCV могут служить в качестве разведывательных машин или сопровождать пилотируемые боевые машины.

Боевая роботизированная машина все еще находится в стадии разработки. В сентябре 2023 года Сухопутные войска ВС США заключили контракты с четырьмя компаниями на разработку прототипа к августу 2024 года. В дополнение к своим боевым системам RCV потребуются мощные средства радиоэлектронной борьбы, чтобы гарантировать, что она сможет работать в условиях мощного радиоэлектронного противодействия противника.

Беспилотные системы — это не просто будущее войны, подчеркивают в The National Interest, они уже играют в ней большую роль, как показывает опыт боевых действий на Украине, где обе стороны конфликта ежедневно сотнями используют беспилотные летательные аппараты.

В качестве вывода можно сказать следующее. Принятие на вооружение Сухопутных войск ВС США трех перечисленных выше платформ, безусловно, повысит боевые возможности американской пехоты. Но сводить всю подготовку США к новым большим войнам всего к трем образцам бронетехники было бы слишком упрощенным взглядом.

Да и нельзя сказать, что боевые бронированные машины производства США в ходе конфликта высокой интенсивности на Украине показали себя с лучшей стороны или остались непревзойденными на поле боя.

Та же боевая машина M10 Booker где-нибудь под Авдеевкой не дошла бы даже до переднего края, будучи легко пораженная барражирующим боеприпасом или противотанковым ракетным комплексом.

Боевые бронированные машины в войнах будущего будут, безусловно, играть значительную роль. Но пока кардинально не решена проблема борьбы с дронами и барражирующими боеприпасами, пока передний край современного вооруженного противоборства гудит, как улей, от двигателей дронов, даже самые перспективные боевые бронированные машины могут использоваться разве что в качестве подвижных огневых точек на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. В противном случае даже самые перспективные танки и БМП будут утрачены в первые минуты боя.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).