«Ситуация на фронте чрезвычайно сложная»: Сырский пожаловался на большие потери ВСУ

Первые дни Сырского в качестве нового главкома Вооруженных сил Украины сопровождаются сообщениями о неудачах украинских войск на фронте. ВСУ переживают серьезные потери из-за использования Россией управляемых авиационных бомб, заявил он. Главком ВСУ отметил, что Россия ведет минометный и тяжелый артиллерийский огонь, создавая «чрезвычайно сложную» ситуацию на передовой.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери из-за применения Россией управляемых авиационных бомб. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает французская газета Le Monde.

«Противник активно использует авиацию, нанося урон управляемыми авиабомбами, и ведет минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям», — пожаловался Сырский. По словам главкома ВСУ, украинская армия находится в «чрезвычайно сложной» ситуации.

От контрнаступления к оборонительной операции

4 июня 2023 года Украина объявила о начале наступательных действий. 9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления ВСУ, но выразил мнение, что украинская армия ничего не добьется ни на одном из фронтов. За несколько месяцев практически непрерывных наступательных операций украинским вооруженным силам не удалось достичь каких-либо значительных оперативно-стратегических успехов.

11 октября председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун сообщил, что Украина намерена продолжать наступление зимой.

13 февраля в своем интервью для ZDF новоназначенный главком ВСУ Сырский заявил, что украинская армия перешла от наступательных действий к оборонительным операциям из-за сложной обстановки на фронте. Он отметил, что украинская армия будет стараться использовать укрепления, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы удерживать укрепленные позиции обороны.

В том же интервью он подчеркнул, что главной ценностью Украины является жизнь ее солдат. При этом западные СМИ писали, что украинские военные дали Сырскому прозвища «мясник» и «генерал 200» из-за потерь, которые ВСУ понесли под его началом.

«Мы не можем допустить такого отношения к нашим солдатам, как у российских командиров, которые применяют тактику «мясных штурмов». Я предпочту отступить с позиции, чем позволить гибель всего нашего личного состава», — заявляет он теперь.

Удар по Селидово

Первые дни Сырского в качестве главкома ВСУ сопровождаются сообщениями о неудачах ВСУ на фронте. В российских СМИ 13 февраля появилась информация о нанесении ВС РФ удара по военному полигону вблизи Селидово, контролируемому Киевом. По предварительным данным, на момент атаки около 1,5 тысячи украинских военных находились на месте. Сообщалось, что во время удара происходило построение пехоты. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подтвердил факт удара, сообщив о ранениях украинских солдат, но точное число пострадавших не уточнил. В то же время командующий группировкой «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский, отрицал информацию о таком ударе, называя ее частью российской дезинформационной кампании.

«Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара. Новый главком ВСУ Александр Сырский уже на сто процентов оправдал свое прозвище «Генерал 200», — прокомментировал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Тройное преимущество России

31 января министр обороны Украины Рустем Умеров отправил письмо своим коллегам из Евросоюза, в котором подчеркнул критический дефицит боеприпасов в ВСУ и отметил, что российская армия использует в три раза больше боеприпасов ежедневно. В письме Умеров отметил, что украинские войска ежедневно способны выпускать не более 2 тыс. снарядов по всей линии фронта.

Он также сообщил, что дефицит оружия на Украине ухудшается с каждым днем и призвал союзников из Евросоюза «предпринять дополнительные меры для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов», чтобы, как минимум, соответствовать огневой мощи российской армии.

Французский журнал Le Point 8 января со ссылкой на украинских военных сообщил, что российская армия обладает неисчерпаемым запасом снарядов, а также численным преимуществом, из-за чего российские военнослужащие получили возможность вести активное давление на нескольких участках фронта. Солдаты ВСУ считают, что в данный момент положение на фронте такое же критическое, как и в феврале 2022 года.