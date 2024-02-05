Разведывательные беспилотные летательные аппараты «Орлан-30» (слева) и «Орлан-10Е» представлены на 2-й Всемирной оборонной выставке «World Defense Show» в Эр-Рияде, 4 февраля 2024 года

«США хотят изменить правила игры». Какие новые беспилотники разрабатывают в мире Эксперт по беспилотникам Федутинов: БЛА с ИИ станут главным оружием в войнах будущего

Международная выставка по обороне и безопасности World Defense Show 2024 проходит с 4 по 8 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии. Россия представляет в Эр-Рияде свыше 100 образцов вооружений. Значимое место на выставке занимают беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними. Какое оружие позволит побеждать в «войнах будущего», какие перспективные наработки в сфере БЛА ведутся в мире и отстает ли Россия в этой области — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

На российских стендах World Defense Show представлены боевая и транспортная авиация, бронетехника, беспилотники, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие разработки отечественного ОПК.

По сравнению с World Defense Show 2022 масштаб российской экспозиции вырос вдвое. В Эр-Рияде отмечается высокий интерес к российскому вооружению и военной технике, которые доказали свои высокие тактико-технические характеристики в боевых действиях и показали ощутимое превосходство над продукцией конкурентов.

«Сегодня ведущие военные аналитики видят основные причины изменения форм и способов применения вооруженных сил в современных военных конфликтах в появлении на полях сражений большого количества беспилотных систем, решающих самый широкий спектр задач.

Многие специалисты считают БЛА с использованием искусственного интеллекта едва ли не главным инструментом в достижении поставленных целей в войнах будущего. По этим причинам значимое место в экспозиции выставки World Defense Show занимают беспилотные системы»,

— рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Россия представила в Эр-Рияде как беспилотные летательные аппараты, так и средства борьбы с ними.

Что касается зенитных ракетных систем и комплексов, то в столице Саудовской Аравии демонстрируются модели боевых машин ПВО средней дальности из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350Е «Витязь» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Викинг».

Средства ПВО малой дальности представлены моделями боевых машин семейства ЗРК «Тор» («Тор-Э2», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ») в стационарном и мобильном исполнении, то есть как на гусеничном, так и колесном шасси.

Россия впервые показывает в Саудовской Аравии новейший автоматизированный комплекс подавления беспилотных летательных аппаратов и аппаратуру радиомониторинга, которая может обнаруживать оператора дрона. Система противодействия БЛА «Серп-ВС6» способна обеспечивать защиту объектов от беспилотников, в том числе быстролетящих FPV (First-Person View), а также от роя дронов.

Оружие будущего

В этой связи весьма показательно присмотреться, на каких направлениях развития беспилотной техники и средствах борьбы с ними концентрируют свое внимание ведущие мировые разработчики. К примеру, в США наблюдается резкая интенсификация работ по созданию беспилотников, работающих в связке с самолетами пилотируемой авиации.

Уже в этом году Военно-воздушные силы США планируют серию испытательных полетов БЛА, направленных на отработку соответствующих технологий.

«Речь здесь идет об использовании взаимодействующих беспилотных самолетов, которые еще называют беспилотными «верными ведомыми». Они, как предполагается, должны применяться вместе с современными и перспективными образцами боевой авиации, такими как самолеты F-35 и будущей воздушной платформой Next Generation Air Dominance», — отмечает Федутинов.

По мнению специалистов США, действуя во взаимодействии с пилотируемой авиацией, беспилотные «верные ведомые» смогут выполнять различные задачи — вести разведку, наносить удары по различным целям (наземным, морским и воздушным), подавлять радиосигналы противника или же действовать в качестве ложных целей.

В этом плане ВВС США работают по трем направлениям разработки беспилотных «верных ведомых»: разработке собственно платформ, созданию архитектуры системы управления этими БЛА, и выяснение того, как организовать и обучить эту систему.

Применение беспилотных «верных ведомых» в ВВС ВША видится довольно масштабным. Ранее называли ориентировочную численность перспективных аппаратов в 1000 единиц. Однако, по мнению специалистов ВВС США, их общее количество, скорее всего, будет еще большим.

Однако для того, чтобы закупать такую технику в больших количествах, аппараты должны быть сравнительно дешевыми. Поэтому, скорее всего, цена подобных БЛА составит от четверти до трети стоимости истребителя F-35, то есть в пределах от $20 до $27 млн за единицу.

Возможные платформы

В качестве возможной платформы «верных ведомых» в ВВС США рассматривают ряд летательных аппаратов от нескольких компаний-разработчиков. Одной из них является беспилотный аппарат XQ-58 Valkyrie, разработанный американской компанией Kratos Defense & Security Solutions как раз для сопровождения пилотируемых самолетов.

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«Валькирия» может выполнять полеты на скоростях до 1050 км/ч, при этом крейсерская скорость аппарата составляет 882 км/ч. Практический потолок XQ-58 достигает 13,7 км, а дальность полета БЛА должна составлять не менее 5550 км.

Вооружение беспилотника (масса которого может достигать 270 кг) размещается во внутренних отсеках. Потенциально еще столько же может быть размещено и на внешних узлах подвески. В качестве средств поражения могут использоваться бомбы JDAM и GBU-39.

Претендент на роль «верного ведомого» в ВВС США далеко не один. В работах по данной тематике, помимо фирмы Kratos, также изначально участвовали компании Boeing, General Atomics и Northrop Grumman (впоследствии покинула состав компаний-разработчиков).

Boeing предлагает Boeing MQ-28 Ghost Bat. По форме напоминает БЛА Valkyrie, но воздухозаборники двигателя расположены по бокам от фюзеляжа. Несмотря на то что характеристики аппарата официально не раскрываются, можно предположить, что он несколько тяжелее «Валькирии».

Компания General Atomics в качестве платформы (вероятно, временной) используют свой не получивший ранее поддержки со стороны заказчиков БЛА Prеdator C (Avenger). Это самый тяжелый аппарат из попавших в текущий шорт-лист. Его максимальная взлетная масса достигает 8255 кг.

Почему «верные ведомые»

Включение в боевой состав автономных взаимодействующих БЛА является одним из основных приоритетов деятельности ВВС США, поскольку Пентагон планирует вывести боевую авиацию на качественно иной уровень, при этом обновив парк истребителей и радикально изменив его состав.

Почему именно сейчас в США интенсифицируются работы по теме, не сулящей немедленной отдачи, то есть ВВС вкладываются сугубо в перспективную тематику?

Есть основания полагать, что военные конфликты последнего времени более чем наглядно показали уязвимость используемых авиационных систем. Пришло осознание, что даже несмотря на возможное численное превосходство, они не могут гарантировать успеха в войнах будущего.

«Это и заставило ВВС США вновь обратить внимание на изучение возможных альтернативных подходов, которые могли бы в перспективе, образно говоря, изменить правила игры», — полагает Денис Федутинов.

Одним из вариантов является претворение в жизнь концепции беспилотных «верных ведомых». Предполагается, что развитие данных технологий позволит получить серьезные преимущества над противником в военных конфликтах будущего. Поэтому подобными работами в настоящее время заняты Китай, Индия, Турция и Австралия.

А что в России?

«Идею создания российских «взаимодействующих» БЛА еще несколько лет назад предложил один из ведущих российских специалистов в сфере беспилотной авиационной техники конструктор Николай Долженков.

Он же сформулировал и перечень необходимых для реализации этой концепции задач. Дальнейшее развитие событий за рубежом, включая старт аналогичных проектов в Китае, Индии и Турции, лишний раз подтверждает правильность подобного технического визионерства.

«К сожалению, дальнейший ход событий, связанный с СВО, заставил российское военное ведомство существенно пересмотреть список своих приоритетов в части разработки вооружения и военной техники, сделав акцент на том, что нужно «здесь и сейчас», — уточнил Федутинов.

Однако для России вопросы обеспечения безопасности государства не исчерпывается текущими сиюминутными задачами. Динамика изменения геополитической и военно-политической обстановки, появление новых угроз только подчеркивают актуальность инициации собственных проектов в части создания БЛА, взаимодействующих с пилотируемой авиацией.

Поэтому, по мнению Федутинова, не стоит откладывать создание собственных систем подобного рода в долгий ящик. Иначе есть риск не только упустить возможность изменить баланс сил с свою пользу, но и допустить обратное со стороны наших противников.