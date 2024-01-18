«Нечем воевать»: какие слабости НАТО вскрыл конфликт на Украине Полковник Ходаренок уверен, что НАТО готовится к войне на территории Европы

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал увеличить боеспособность военного блока на фоне роста мировой напряженности. Какие недостатки НАТО вскрыла военная операция России на Украине, какие реформы необходимы альянсу и на чем сосредоточат свои усилия западные политики и военные, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

На двухдневном совещании НАТО в Брюсселе Роб Бауэр заявил, что военному блоку следует готовиться к эпохе, «когда может произойти все что угодно» и «когда следует ждать неожиданностей».

«Для того чтобы быть полностью эффективными и в будущем, нам нужна трансформация сил и средств НАТО», — отметил в своем докладе глава Военного комитета НАТО.

По всей видимости, доклад Роба Бауэра, как и обычно в таких случаях, состоял из двух частей — открытой и закрытой. Попробуем предположить, что было в закрытой части документа главы Военного комитета НАТО.

Альянс готовится к войне

Есть все основания полагать, что в НАТО собираются развернуть интенсивную подготовку к ведению возможной крупномасштабной войны на Европейском континенте с применением только конвенциональных средств поражения. Такой конфликт предполагает массированное применение всех видов вооружения и военной техники, развертывание и ведение военных действий с наибольшей интенсивностью и напряжением, при этом будет постоянно иметься в виду угроза применения ядерного оружия.

Сугубо с военной точки зрения такие действия предполагают проведение стратегических операций на континенте, то есть действия нескольких оперативно-стратегических объединений, флотов и других объединений видов вооруженных сил.

Однако к подобной войне коллективный Запад на данном этапе категорически не готов – ни по боевому и численному составу Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО, ни по запасам вооружения, военной техники и материальных средств, ни даже по способам комплектования ВС.

И эти факты со всей очевидностью вскрыл опыт проведения специальной военной операции.

Какие реформы нужны НАТО

Именно по этим причинам в НАТО собираются пересмотреть большинство взглядов не только на перечисленные выше вопросы, но и, скорее всего, планируют радикально изменить подходы к стратегическому планированию, боевой и оперативной подготовке ОВС НАТО, военным экономикам государств-участников альянса, оперативному оборудованию территории блока в интересах возможных действий ОВС. Помимо прочего, необходимо существенно изменить и вопросы подготовки населения стран Североатлантического альянса к возможному ведению боевых действий (выжечь пацифизм каленым железом).

К первоочередным мерам в докладе в докладе Роба Бауэра, скорее всего, относятся повышение уровня укомплектованности ОВС личным составом, вооружением и военной техникой, накопление необходимых запасов материальных средств. Последнее особенно важно, поскольку после передачи Украине имеющихся запасов боеприпасов и управляемых ракет склады и арсеналы Североатлантического альянса оказались практически пусты. Случись война сегодня, воевать НАТО будет нечем.

Наверняка Роб Бауэр обратил особое внимание на создание необходимых группировок войск альянса и их целесообразное размещение в регионах (на стратегических направлениях) в связи с изменившейся геополитической ситуацией. Подобные меры, надо отметить, уже принимаются. Несколько дней назад власти Польши согласились на то, чтобы Вооруженные силы ФРГ разместились на территории страны. Это делается для защиты восточных границ НАТО.

Есть все основания полагать, что в ходе двухдневного совещания в Брюсселе значительное внимание было уделено вопросам накопления мобилизационных ресурсов и запасов, созданию и развертыванию в ходе возможной войны стратегических резервов.

Призыв или контракт

Большинство армий Североатлантического альянса в настоящее время комплектуются по контракту. В подобных условиях о ресурсах и резервах надо забыть. Именно по этим причинам министр обороны ФРГ Борис Писториус в конце 2023 года заявил, что его ведомство столкнулось с нехваткой кадров. В связи с этим он допустил возвращение обязательного воинского призыва, отмененного в июле 2011 года. В настоящее время в Германии в армию набирают только по контракту.

Вполне возможно, что и остальные государства-участники НАТО будут пересматривать свое отношение к контрактному способу комплектования вооруженных сил.

Вместе с тем, накопление мобилизационных ресурсов и запасов, создание и развертывание в ходе войны стратегических резервов, оборудование в оперативном отношении территории альянса может обеспечить только работа экономического комплекса государств-участников НАТО.

И это тоже один из важнейших выводов из опыта проведения российской военной операции. Так что, скорее всего, закрытая часть доклада главы Военного комитета НАТО, в котором Роб Бауэр призывал к трансформации боеспособности военного блока, отражает именно эти вопросы военного строительства и применения вооруженных сил альянса.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).