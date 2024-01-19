В Харькове погибли 60 французских наемников. МИД России вызвал посла Франции Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

В МИД России вызвали посла Франции после уничтожения французских наемников в Харькове, сообщила Захарова. Во французском МИД опровергли присутствие своих военных на Украине и «где бы то ни было еще». Аналитик Моро считает, что Париж не станет делать заявлений по поводу погибших наемников на Украине, поскольку во Франции наемническая деятельность под запретом. ВС РФ поразили здание с иностранными бойцами в Харькове 16 января, погибли 60 человек, еще 20 — госпитализированы.

Французские наемники

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России после удара российских войск по базе наемников в Харькове, где находились французы, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — цитирует дипломата агентство ТАСС.

В МИД Франции при этом заявили об отсутствии на Украине наемников из числа соотечественников. Информацию о поражении базы с французскими наемниками в дипломатическом ведомстве назвали «грубой манипуляцией».

«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», — заявили во французском министерстве.

Удар по французам

Пресс-служба Минобороны России накануне вечером сообщила о нанесении удара ВС РФ по зданию с иностранными наемниками в Харькове. Поражение нанесли 16 января. По сообщению ведомства, в результате открытия огня по харьковскому пункту временной дислокации иностранных военных погибли более 60 человек, в основном французов, еще 20 человек госпитализированы. Здание, в котором дислоцировались наемники, полностью уничтожено.

Утром в четверг политико-стратегический аналитик Ксавье Моро в эфире RT выразил мнение, согласно которому Париж не станет делать заявлений по поводу своих погибших наемников на Украине, поскольку во Франции запрещена наемническая деятельность.

По его словам, несмотря на запрет, странам НАТО приходится отправлять своих военных на Украину, чтобы фронт «не обвалился». Также аналитик полагает, что союзники из числа стран Запада отправляют своих наемников на помощь Украине, поскольку часть населения Одессы, Николаева и Харькова — это русские люди, отказывающиеся воевать против России.

«Значит, нужны люди, которые за этим стоят и которые заставят их туда идти. Нужны надежные люди. И именно для этого, в частности, и используются наемники», — объяснил Моро свое мнение.

Люксембургская телерадиокомпания RTL в июле 2023 года сообщала, что в боевых действиях на Украине на стороне Киева принимают участие около 100 граждан Франции. По данным RTL, добровольцы подписывают контакт в ВСУ, за свою работу они получают €500 в месяц (около 48 тыс. руб.), за участие в боях на фронте — €3 тыс. в месяц (около 288 тыс. руб.).

Иностранцы в рядах ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в четверг заявил РИА Новости, что среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы «Русского добровольческого корпуса», члены которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области.

«Сколько было во время удара французов — нам точно неизвестно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК. Они иностранцы», — сказал Лебедев.

В этот же день СК РФ предъявил заочные обвинения 68 иностранцам из семи государств, участвующим в качестве наемников в боевых действиях на Украине. 15 января стало известно, что следователи установили личности более тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ в зоне СВО. Большинство из них — 566 — оказались грузинами, 500 подданных Соединенного Королевства и граждан США, 70 канадских военных. В общей сложности 2,5 тыс. иностранных наемников вступили в ряды украинской армии.

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 января также рассказал о поражении двух точек временной дислокации зарубежных наемников на Украине. Военные из каких именно стран присутствовали там, в оборонном ведомстве не уточнили.