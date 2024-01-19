Плацдарм не удержать: какие ошибки ВСУ допустили в Крынках

Украинские войска, обороняющиеся в районе села Крынки, испытывают нехватку тяжелого вооружения и несут большие безвозвратные потери. Военнослужащий ВСУ рассказал Financial Times, что Украине не удастся удерживать этот участок долго. Какие ошибки совершили ВСУ в Крынках и каковы перспективы этого украинского плацдарма на левом берегу Днепра, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Солдат ВСУ, проходящий службу в одном из разведывательных подразделений, в интервью FT назвал ситуацию на восточном берегу Днепра плачевной для украинской армии. По его словам, окопы и ходы сообщения на плацдарме отрыты в болотистой местности, поэтому неглубоки и быстро заполняются грунтовыми водами.

Боеприпасы, горючее и продовольствие ВСУ приходится переправлять через реку Днепр на катерах и надувных лодках, которые находятся под непрерывным огневым воздействием российских войск. Далеко не все доходит до левого берега. По этим причинам бойцы на плацдарме испытывают нехватку решительно всего, а из тяжелого вооружения располагают разве что гранатометами.

В разговоре с FT боец ВСУ Ваня выразил сомнение, что плацдарм на левом берегу Днепра украинским подразделениям удастся удержать в течение ближайшего времени. В противном случае, по его мнению, наиболее боеспособным подразделениям ВСУ будут нанесены тяжелые и невосполнимые потери.

Что ВСУ сделали не так?

Надо прямо сказать, что действия Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в районе Крынок несколько расходятся с классическими представлениями о военном искусстве.

Форсирование широкой водной преграды с прорывом обороны без превосходства в воздухе, эффективного зенитного ракетного прикрытия и наличия достаточного количества переправочных средств, нескольких боевых и транспортно-боевых полков армейской авиации, по большому счету, с самого начала можно считать авантюрой . Подобная операция должна осуществляться достаточно крупными силами, а действия ВСУ в этом случае должны быть внезапными и стремительными.

Но если нет внезапности и стремительности в действиях, если само форсирование осуществляется мелкими подразделениями и фактически только на подручных средствах, то противник (в данном случае ВС РФ), точно определив участок форсирования и возможное направление дальнейшего развития успеха, начинает подтягивать в этот район общевойсковые резервы, подвижные отряды заграждения, усиливает группировки артиллерии и авиации, усиленно занимается фортификационным оборудованием полос обороны.

То есть с каждым часом вероятность успеха при форсировании водной преграды с прорывом обороны становится все призрачнее. А о какой внезапности со стороны ВСУ можно говорить, если боевые действия в районе Крынок продолжаются уже в течение трех месяцев?

Согласно классике форсирования водных преград (и дальнейшего продвижения войск на противоположном берегу), вначале оно осуществляется на штатных боевых машинах пехоты (бронетранспортерах). Для переправы танковых подразделений и самоходной артиллерии организуются паромные переправы на гусеничных самоходных паромах и ПТС (плавающих транспортерах средних) или с помощью понтонно-мостовых полков (бригад). Затем наводятся мостовые переправы.

По мере увеличения потока войск количество переправ должно только возрастать, достигая максимального значения во время переправы войск (сил) второго эшелона.

А у ВСУ в этом плане все как-то через одно место, и практически все действия войск осуществляются с нарушением существующих хрестоматийных форм и способов форсирования водных преград и дальнейшего развития успеха.

По этим причинам какой-либо успех (да тем более еще оперативного значения) для украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения весьма и весьма маловероятен.

Ситуация гипотетически могла бы измениться с передачей ВСУ значительного количества многофункциональных истребителей, средств ПВО, ударных и транспортных вертолетов, переправочных средств. Но если это когда-либо и произойдет, то весьма нескоро. К тому времени от плацдарма в районе Крынок могут остаться разве что воспоминания. Так что с мнением украинского бойца, озвученным в The Financial Times, о бесперспективности продолжения боевых действий ВСУ на левом берегу Днепра, следует согласиться.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).