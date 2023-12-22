«Арена противостояния»: зачем США восстанавливают авиабазу, с которой бомбили Нагасаки США восстановят аэродром, с которого вели атомную бомбардировку Японии

США планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, сообщил глава Командования ВВС в зоне Тихого океана Кеннет Вильсбах. Что это за остров, зачем Соединенным Штатам еще одна авиабаза в Тихоокеанском регионе и как быстро ее построят — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Что это за остров?

Для начала следует напомнить историю авиабазы на Тиниане. Остров располагается в южной группе архипелага Марианские острова, 4,5 км к северо-западу от него — остров Сайпан (где в годы войны в Тихом океане также располагалась одна из крупнейших авиабаз ВВС США), в 100 км к юго-западу — остров Рота, а в 163 км — остров Гуам (к нему мы еще вернемся).

Летом 1944 года Тиниан отбили у японской армии, после чего Соединенные Штаты в считанные месяцы превратили его в важный опорный пункт для проведения дальнейших боевых действий и операций на Тихоокеанском театре. 15 тыс. военнослужащих строительных батальонов в предельно короткие сроки построили на Тиниане крупную авиабазу, соорудив четыре взлетно-посадочные полосы длиной по 2400 м, магистральные рулежные дорожки и многочисленные стоянки для размещения стратегических бомбардировщиков Boeing B-29 Superfortress, переброшенных с континентальной части США.

Кроме того, на острове были созданы условия для размещения более 50 тыс. военнослужащих (летного и технического состава, а также аэродромно-эксплуатационных подразделений). Масштаб и скорость работ при сооружении авиабазы и сегодня не могут не удивлять.

Радиус боевого применения бомбардировщиков B-29 с Тиниана позволял наносить удары по японским объектам на Филиппинских островах, островах Рюкю и собственно в Японии, в годы войны на Тихом океане на острове дислоцировались 58-е и 313-е бомбардировочные крылья.

С авиабаз на островах Тиниан и Сайпан 10 марта 1945 года была осуществлена массированная бомбардировка Токио (в ней принимали участие 334 самолета В-29). Для атомных бомбардировок японских городов на базе создали особое подразделение из пятнадцати самолетов Boeing B-29 Superfortress (393-я атомная группа). В августе 1945 года с этого острова взлетел бомбардировщик, который сбросил атомную бомбу на Нагасаки.

Глава Командования ВВС в зоне Тихого океана генерал Кеннет Вильсбах уточнил, что сейчас территория острова Тиниан заросла джунглями, поэтому первым этапом восстановления аэродрома станет расчистка местности и подготовка к строительству взлетно-посадочной полосы и других аэродромных объектов.

Базы США в Тихом океане

С одной стороны, вполне возможно, что заявление Кеннета Вильсбаха лежит в русле тезиса «больше аэродромов — хороших и разных», но с другой стороны — на расположенном поблизости Гуаме находится одна из крупнейших баз Военно-воздушных сил США Андерсен (Andersen Air Force Base, Andersen AFB). Ее две взлетно-посадочные полосы, каждая длиной более 3000 м, позволяют принимать воздушные суда любого класса.

На базе есть инфраструктура для длительного размещения стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer, самолетов-заправщиков, которые базируются здесь на ротационной основе.

Помимо этого, на Гуаме располагается база ВМС США Апра-Харбор — одна из двух крупных американских военно-морских баз на Тихом океане (вторая — Перл-Харбор — находится на Гавайях). Оба объекта занимают треть площади острова Гуам.

Возникает вопрос — а какой смысл всего в полутора сотнях километрах от авиабазы Андерсен строить еще одну авиабазу, причем с нуля? Ответа на этот вопрос генерал Кеннет Вильсбах, разумеется, не дал.

Можно разве что предположить, что Марианские острова (Гуам и Тиниан в том числе) находятся ближе всего к острову Тайвань (зоне возможного конфликта), их разделяет только Филиппинское море, в акватории которого всего лишь острова Дайто (принадлежат Японии) и остров Окинотори (две крошечных японских скалы). Разместить там какие-либо крупные военные объекты даже при самом большом желании нереально.

Помимо прочего, Соединенным Штатам все-таки целесообразно любым из возможных способов рассредоточить свои силы и средства в зоне Тихого океана. Тот же Гуам некоторыми противниками Вашингтона (к примеру, КНДР) периодически объявляется целью номер один в возможной войне.

И если в любом из гипотетических конфликтов в зоне Тихого океана базы ВМС и ВВС США на острове Гуам будут выведены из строя, восстановить боевые и оперативные возможности Индо-Тихоокеанского командования (United States Indo-Pacific Command, USPACOM) с учетом огромного удаления от континентальной части Соединенных Штатов будет весьма и весьма непросто. И это обстоятельство наверняка принимается во внимание американскими стратегами.

Если учесть, что XXI-м веке Азия — один из самых динамично развивающихся регионов мира, экономическая и военная мощь Китая, Индии, Южной Кореи и Японии постоянно растет, и именно Индо-Тихоокеанский ТВД будет в перспективе главной ареной возможного вооруженного противостояния ведущих мировых держав , то строительство Соединенными Штатами еще одной крупной авиабазы, пусть даже в 163 км от действующей, представляется делом вполне оправданным. В перспективе нельзя исключать строительство на Тиниане и пункта базирования ВМС. В общем, в ближайшее время строительство дублера базы Андерсен развернется, скорее всего, такими же темпами, как и в годы Второй Мировой войны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).