«Осталось согласовать с армией РФ»: смогут ли США добиться мира на Украине на своих условиях Файнер: США хотят заставить РФ пойти на приемлемый для Киева диалог в 2024 году

В Белом доме заявили, что в течение 2024 года США и Евросоюз существенно увеличат производство и поставки Киеву оружия и военной техники. Администрация США считает, что ВСУ добьются успехов на фронтах, а Кремлю предложат подписать мир на условиях Украины. Насколько реальны такие перспективы и чего они будут стоить — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

США намерены силовым путем подтолкнуть Россию к мирным переговорам по Украине на выгодных для Киева условиях. По планам Белого дома, подобного результата необходимо достичь к концу 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на форуме Аспенского института.

Что такое Аспенский институт Аспенский институт — международная некоммерческая организация, основанная в 1949 году как институт гуманитарных исследований. Его миссия — способствовать «переменам посредством диалога, лидерства и действий, чтобы помочь решить наиболее важные проблемы, стоящие перед США и миром».

По его словам, условия мира должны быть приемлемы для Украины и опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны.

Белый дом планирует поставить Москву перед выбором: либо переговоры на условиях Киева, либо Кремль «будет иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление».

Остается уточнить, как все это будет выглядеть на практике. После неудачи летней наступательной операции ВСУ некоторые представители российского экспертного сообщества поспешили впасть в эйфорию и побежали, что называется, открывать шампанское. Но в то же время сказать, что Вооруженные силы РФ достигли в ходе летне-осенней кампании этого года каких-либо впечатляющих результатов, было бы очевидным преувеличением.

Противник (ВСУ), несмотря на постигшие его неудачи, отнюдь не сломлен и намерен продолжать вооруженную борьбу во что бы то ни стало.

Каких-либо капитулянтских настроений среди военно-политического руководства в Киеве пока также не наблюдается.

Что касается разногласий в конгрессе США по вопросам военной помощи Украине, не стоит их оценивать как принципиально непреодолимые и считать этот вопрос закрытым. Есть основания полагать, что все заинтересованные стороны рано или поздно (а, скорее всего, в ближайшее время) придут к компромиссу.

На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что республиканская оппозиция стреляет Украине в колено, увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.

«Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности», — сказал глава Белого дома, выступая со специальным телевизионным обращением. Президент США предупредил, что «история будет сурово судить» тех, кто откажется утвердить его запрос о дополнительных $60 млрд Украине.

Джо Байден призвал выделить средства до рождественско-новогодних праздников. К тому же администрация президента США готова пойти на уступки республиканцам в ряде миграционных вопросов, чтобы обеспечить одобрение конгрессом выделения помощи Украине и Израилю. По всей видимости, вопрос получит ход в самое ближайшее время.

Что же касается Европейского союза и некоторых государств-участников НАТО, то и тут надо оставаться на реалистических позициях — у США найдется достаточно рычагов, чтобы продавить увеличение военной помощи Украине. Расценивать позиции президента Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо как непреодолимые препятствия на этом пути, наверное, не стоит. К тому же и Венгрия, и Словакия — отнюдь не союзницы Москвы, а торгуются с ЕС и НАТО исключительно из-за своих интересов. Получив бонусы, эти страны могут существенно подкорректировать свои позиции.

Вместе с тем совершенно очевидно, что в вопросах финансирования и поставок вооружения и военной техники Украине со стороны Европы и США наступает пауза.

Помимо принятия политических решений, необходимо определенное время для раскрутки на полную мощность предприятий военно-промышленного комплекса коллективного Запада. По этим причинам на данном этапе президент Украины принял решение о переходе ВСУ к стратегической обороне.

Таким образом, военная программа президента США Джо Байдена (а ее можно свести всего к трем тезисам) выглядит следующим образом:

ни в коем случае не допустить ни военного поражения Украины, ни даже каких-либо крупных успехов российской армии;

в этих целях в течение 2024 года резко увеличить финансирование Украины и поставки ВСУ вооружения и военной техники;

нанести армии РФ ряд чувствительных (но не катастрофических) поражений и на этом фоне вынудить политическое руководство России пойти на заключение мира на условиях Украины (суверенитет, территориальная целостность).

И надеяться на то, что подобная программа претерпит существенные изменения в связи с президентскими выборами в США, не стоит. Никаких кульбитов и разворотов «вдруг на 180 градусов» во внешней политике США не бывает. Векторы долговременных национальных интересов Соединенных Штатов каких-либо радикальных изменений в связи с выборами не претерпевают.

Еще раз отметим, что неудача летнего наступления ВСУ способствовала существенному увеличению оптимистических настроений в российском экспертном сообществе и даже определенной недооценке совокупного военно-экономического потенциала коллективного Запада. Однако подобные суждения несколько далеки от реальности.

В этом плане можно привести всего несколько примеров. Многофункциональных истребителей F-16 Fighting Falcon в США произведено более 4 тыс. 600 единиц. Более 3450 танков Abrams M1A1/M1A2 находится только на хранении. M142 HIMARS в США произведено более 540 единиц (Украине поставлено всего несколько десятков).

То есть в разы увеличить поставки Украине вооружения и военной техники США способны, и это может быть сделано на счет раз-два.

Дело только за решением политического руководства США. Вполне возможно, такое в 2024 году и последует.

Остается пустяк — согласовать эти планы с российской армией. Тут все может пойти не так. Недавно газета The Washington Post писала, что при планировании летне-осенней кампании этого года американскими и украинскими военными было проработано восемь вариантов наступательных операций. Но на практике все пошло по девятому, и не вполне удачному для ВСУ варианту.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).