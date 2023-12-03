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Два года службы и новая медкомиссия. Как могут измениться правила призыва в армию

В Минобороны России разработали новые требования к состоянию здоровья призывников

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Павел Лисицын/РИА Новости
Сразу два депутата Госдумы — Виктор Соболев и Андрей Гурулев — предложили увеличить срок службы в армии с года до двух лет. Такой шаг, по их мнению, позволил бы сделать российские войска «действительно боеспособными», потому что срочники проводили бы какую-то часть времени в учебных частях, а оставшийся период — непосредственно в войсках. Одновременно Минобороны предложило пересмотреть требования к состоянию здоровья граждан, которых признают негодными к военной службе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Не один, а два

Депутат Государственной думы и член комитета по обороне Виктор Соболев призвал увеличить срок срочной службы в армии с года до двух лет. Только в таком случае наши войска, по его мнению, «будут действительно боеспособными».

«Вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно. Солдаты должны служить хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях. И следующий год, а лучше полтора, быть непосредственно в войсках. Тогда наши войска будут действительно боеспособными», — сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, несогласных с увеличением срока службы не будет, так как такой шаг позволит защитить суверенитет страны и отразить агрессию Запада. Финальное решение остается в любом случае за президентом Владимиром Путиным, добавил Соболев.

«Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину. А командиры должны научиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействие между ними», — заключил депутат.

С таким же предложением 3 декабря выступил и депутат Государственной думы Андрей Гурулев. «Год службы не дает подготовленного солдата, разные углубления и расширения программ не помогут», — написал он в Telegram.

«Как можно в пять раз больше начать стрелять из танка, если на полигоне для этого надо еще пять директрис участок в виде прямой линии на военном полигоне или учебном центре. По нему измеряются дальность и точность выстрелов артиллерийских орудий, пулеметов, вооружения бронетехники, в пять раз больше танков, где их взять-то? Вспоминаю все эти веселые задачи от Министерства обороны, тогда, к сожалению, все докладывали, что увеличили, но это было нереально», — добавил он.

Требования к здоровью

Министерство обороны России выступило с предложением изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии. Согласно идее ведомства, необходимо поменять подход к освидетельствованию россиян, у которых есть заболевания, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», в том числе «с учетом опыта специальной военной операции».

Проект документа о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Данная инициатива «направлена на совершенствование требований к состоянию здоровья граждан», которые призываются на военную службу или на военные сборы, заключают контракт с Минобороны, поступают в военные учебные заведения, а также «граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв», указали в ведомстве.

Общественное обсуждение проекта началось 28 ноября и должно завершиться к 12 декабря.

Сейчас в России установлено пять категорий годности к военной службе — А (годен), Б (годен с незначительными ограничениями), В (ограниченно годен), Г (временно не годен) и Д (не годен). Призывники третьей категории освобождены от службы по призыву, но их могут вызвать на военные сборы или на службу в военное время. Четвертую и пятую категории не призывают. В «Д» попадают, к примеру, люди с тяжелой эпилепсией.

1 декабря президент Путин подписал указ, увеличивающий численность армии еще на 170 тыс. человек, до 2 209 130 человек. Он вступил в силу со дня подписания. До начала специальной военной операции штатная численность военнослужащих российской армии составляла 1 013 628 человек.

Минобороны уверяет, что будет увеличивать штат постепенно, причем исключительно за счет контрактников, мобилизация населения не планируется.

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