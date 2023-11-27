«Во власти химер»: почему у Залужного нет плана действий ВСУ на 2024 год Полковник Ходаренок: если у Залужного нет планов на 2024 год, то виноват Зеленский

Главком ВСУ Валерий Залужный не имеет плана действий на 2024 год и должен уйти в отставку. Об этом заявила депутат Верховной рады от «Слуги народа», заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая. Почему в Раде озаботились планами Залужного на следующий год и при чем тут Зеленский — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Да, главнокомандующий Вооруженными силами Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный», — сообщила Марьяна Безуглая.

Надо прямо сказать, что этот депутат Верховной рады всего лишь в нескольких словах продемонстрировал полное непонимание основ стратегического планирования применения Вооруженных сил.

Для начала заметим, что очень смешно звучит словосочетание «план замысла», потому план и замысел вещи в военном деле абсолютно разные. Замысел операции представляет собой направление главного и других ударов, способ ведения операции, состав группировок войск и их оперативное построение, мероприятия по обману противнику.

А планирование включает детальную разработку содержания и последовательности выполнения войсками поставленных задач, распределения их усилий по направлениям действий, вопросов взаимодействия, обеспечения и управления. К слову говоря, план любой наступательной операции включает в себя более сотни различных документов — от календарного плана подготовки операции до плана подвоза материальных средств.

Особо подчеркнем, что к оперативно-стратегическому планированию в вооруженных силах любого государства допускается крайне ограниченный круг лиц, и народные депутаты в этот перечень не входят (и никогда не входили). Так что Марьяна Безуглая по определению не может знать, что и кому представлено в высшем военно-политическом руководстве Украины из документов стратегического планирования.

Теперь о генерале Валерии Залужном. Несмотря на то, что он состоит в должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, военачальник все-таки является подчиненным Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и должен действовать строго в соответствии с его указаниями.

А президент Украины должен поставить главкому ВСУ в виде оперативной директивы Верховного главного командования ясные и однозначные задачи на 2024 год, а именно — стратегические цели военных действий, замысел ведения военных действий в целом и на отдельных направлениях, расчет необходимых сил и средств, их распределение по направлениям. Всю свою деятельность Валерий Залужный должен планировать исходя исключительно из этих указаний (действуя строго по принципу «приказ начальника — закон для подчиненного»).

И если допустить, что главком ВСУ что-то не разработал или своевременно не представил, то в этом виновна только вышестоящая инстанция — Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

Что касается замыслов и планов, которые должен представить на утверждение президенту Украины Валерий Залужный, то, скорее всего, на 2024 год Генеральный штаб ВСУ планирует не какие-либо отдельные операции, а зимне-весеннюю кампанию в целом, при этом основываясь на военно-политических целях и задачах вооруженной борьбы.

Украинские военные наверняка исходят из общего стратегического замысла, а также материально-технического обеспечения войск, подготовки необходимых стратегических резервов и порядка их использования. К этому комплекту документов Марьяна Безуглая и ей подобные депутаты не подпускаются даже на пушечный выстрел. А поучаствовать в скандале, видимо, очень хочется. Причем в настоящее время даже нет окончательной ясности – насколько велики противоречия между Залужным и Зеленским (да и есть ли они в принципе).

Что касается главного — военно-политических целей и задач вооруженной борьбы Украины, то упорно складывается впечатление, что президент Украины Владимир Зеленский в этой сфере находится во власти химер. И, вполне возможно, задачи ставит Валерию Залужному нереальные.

Во-первых, военная победа ВСУ при том наличии войск, сил и средств, которыми они располагают, на данный момент просто недостижима. В подобных условиях выход на границы 1991 года остается разве что возвышенной мечтой военно-политического руководства в Киеве.

Во-вторых, тезис Владимира Зеленского, заключающийся в том, что Украина в настоящее время представляет собой передний край борьбы с вселенским злом в лице России («Сегодня Украина, а завтра — НАТО) изначально ложен по своей сути. Москва (при самом большом военно-политическом воображении) не собирается переносить военные действия на территорию НАТО.

В-третьих, вступление Украины в НАТО в исторически обозримый срок представляется весьма и весьма малореальным событием. Еще более фантастическим представляется задействование 5-й статьи Устава НАТО в интересах Украины даже при ее гипотетическом вступлении в альянс (о чем откровенно бредят в Киеве).

В-четвертых, вступление Украины в ЕС в ближайшем будущем (которым постоянно ободряет население страны и личный состав ВСУ Владимир Зеленский) тоже находится исключительно в области воображаемого и желаемого. В прихожей ЕС с протянутой рукой Киев простоит никак не меньше Турции (при этом так и не добившись своих целей).

Основываться в деле вооруженной борьбы на этих четырех ложных тезисах – дело абсолютно бесперспективное. И, похоже, понимание этого охватывает на Украине все большую часть политического класса страны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).