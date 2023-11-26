«Будут полезны для обороны»: как Украина будет применять западные танки BI: западные танки не позволили ВСУ переломить ситуацию в свою пользу

Поставки современных западных танков не помогли Украине улучшить ситуацию на фронте, пишет Business Insider. При попытках контрнаступления они столкнулись с эшелонированной обороной российской армии. На Украине оказались редкими встречные танковые бои, что не дало украинцам использовать бронетехнику наиболее эффективным образом. Теперь перед ВСУ возникает дилемма: использовать танки для обороны или хранить их для новых попыток контрнаступления весной.

Наличие у ВСУ западных танков — Leopard 1 и 2, Challenger 2 и M1 Abrams — не позволило Украине изменить ситуацию на фронте. Это в своей публикации констатирует Business Insider.

Издание напоминает, что Украина вступала в вооруженный конфликт с Россией с танками советского производства. Союзники поставляли в страну собранные по Европе Т-72, а спустя примерно год после начала активных боевых действий на Украину приехали первые танки Leopard (Германия), в мае — Challenger 2 (Великобритания), в сентябре — Abrams (США).

«Танки должны были составлять лишь небольшую часть сил — чуть более 300 из более чем тысячи действующих танков, — пишет Business Insider. — Но ожидалось, что они дадут Украине возможность нанести мощный удар».

По оценке Business Insider, западные танки быстрее и мощнее, чем советские и российские. Якобы они более маневренны на поле боя и эффективнее поражают врага.

«Эти танки западного типа качественно превосходят лучшие российские танки, которые русские используют в Украине», — цитирует Business Insider Джана Джентиле, полковника армии США в отставке и заместителя директора Центра Арройо корпорации RAND (он сам служил на «Абрамсах». — У них лучшая броневая защита, система управления огнем, оптика и боеприпасы».

В публикации Business Insider говорится, что M1A1 Abrams хорошо показал себя во время войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов против Т-72, используемых армией Ирака. А их броня во многом аналогична той, которая сейчас используется на современных российских танках.

Замысел ВСУ не удался

Но, признает Business Insider, западные танки до сих пор не изменили ситуацию на фронте в пользу Украины.

Они совсем незаметны в контрнаступательных действиях Украины. Столкнувшись с укрепленной российской обороной, включающей минные поля, артиллерию, противотанковые рвы и «зубы дракона», украинские военные были вынуждены передвигаться пешком.

Кроме того, на Украине не так уж и часты встречные танковые бои, что не дало Украине использовать полученную бронетехнику наиболее эффективным образом.

«Украина стремилась прорвать российскую оборону, открыв достаточно широкую территорию, чтобы затем позволить своим танкам и бронемашинам безопасно передвигаться. Цель состояла в том, чтобы, оказавшись там, использовать танки против менее обширной обороны, посеять хаос и обеспечить возможность дальнейших прорывов», — говорится в публикации.

Но результаты оказались ничтожными, и с наступлением зимы Украина «сталкивается с суровой реальностью» — территории не отвоеваны, а Россия даже предпринимает попытки наступления (например, в Авдеевке).

Применять или хранить?

Теперь Украине следует принять решение о дальнейшем способе применения танков, полученных от западных партнеров, считают собеседники Business Insider.

«Я думаю, что танки будут полезны для обороны. Русские рано или поздно снова перейдут в наступление, и танки, которые есть у украинцев, будут полезны для отражения российского наступления», — заявил Business Insider Сет Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

По мнению Джана Джентиле, Украина держит большинство танков и другую бронетехнику в резерве, вероятно, для «контрнаступления в следующем году». Это играет на руку российской стороне, которая использует время для дальнейшего укрепления обороны и наращивания сил. Эксперт считает, что танки могут стать «мощной наземной ударной силой», если «будут использоваться концентрированно» и в составе объединенных сил с артиллерией и пехотой.

Ходаренок не согласен

Военный обозреватель «Газеты.ру» Михаил Ходаренок не считает, что западная бронетехника значительно лучше российской.

«В чем-то американские М1 Abrams и британские Challenger 2, безусловно, превосходят отечественную машину, но в то же время по совокупности тактико-технических характеристик советско-российский танк (Т-72) отнюдь нельзя считать аутсайдером на поле боя. Он маневренный, обладает высокой проходимостью на украинских грунтах, оснащен мощным оружием, легко ремонтируется прямо на поле боя, эксплуатируется в любых климатических условиях», — говорится в материале Ходаренка.

21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала месяца ВСУ потеряли около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине лишь способствуют разжиганию конфликта.

«Танки Abrams — это такое серьезное оружие, но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть», — говорил в сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.