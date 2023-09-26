«Будут и эти гореть». Песков предположил, что ждет танки Abrams на Украине

Американские танки Abrams будут гореть точно так же, как и другая техника, поставляемая Украине со стороны Запада. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Оружия, которое сможет кардинально изменить ситуацию на фронте, сейчас просто нет, добавил представитель Кремля. Тем временем первая партия танков Abrams уже приехала на Украину.

Американские танки Abrams — это серьезное оружие, но принципиально ситуацию на поле боя они не поменяют. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Танки Abrams — это такое серьезное оружие, но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть», — заявил представитель Кремля.

По мнению Пескова, решающего преимущества украинцам эта техника не даст.

«Нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет. Вот все, что можно сказать», – ответил он.

Первая партия танков Abrams прибыла с опережением сроков

Первые американские танки M1 Abrams прибыли на Украину в субботу, 23 сентября. Партия составляет 31 машину. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщило издание The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

«Первые американские танки M1 Abrams прибыли на Украину — несколькими месяцами ранее, чем планировалось изначально, и как раз вовремя, чтобы Киев мог использовать их для контрнаступления», — пишет издание.

В Пентагоне заявили, что поставка танков Abrams будет способствовать наступательным действиям украинской армии.

«Танки Abrams обладают большими возможностями <...>, они придадут украинским войскам больше мобильности, скорости и огневой мощи для прорыва», — сказал в интервью Bloomberg представитель Белого дома Джон Кирби.

Кирби заявил, что Вашингтон будет обсуждать с Киевом применение танков Abrams на поле боя. Это необходимо, чтобы украинская сторона сообщала о состоянии танков, и машины можно было отправить на ремонт в случае необходимости.

Только для подготовленных прорывных операций

Впрочем, и в Киеве признают, что поставки танков Abrams вряд ли смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью WarZone заявил, что Abrams необходимо использовать только в «очень специфических, хорошо продуманных операциях», поскольку если применять их на линии фронта и в обычном общевойсковом бою, те «не проживут очень долго на поле боя».

«Они должны быть использованы в этих прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных», — считает Буданов.

По данным главы украинского ГУР, сейчас «все основные боевые действия ведутся пешком, без использования какой-либо техники».

«Прекрасно горят»

Об уничтожении в зоне спецоперации другого «импортного» — немецкого — танка Leopard неоднократно сообщало Минобороны РФ.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу сообщал об уничтожении 16 танков Leopard.

«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

В ходе июльской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко утверждал, что за один бой было уничтожено более 15 танков Leopard.

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — согласился тогда Путин.

Недавно военнослужащие РФ уничтожили в зоне СВО немецкий танк Leopard с полностью немецким экипажем.

Путин неоднократно утверждал, что Вооруженные силы России эффективно противостоят ВСУ, несмотря на поставки западной техники.

«Прекрасно горят, как мы и предполагали, и (БМП. – «Газета.Ru») Bradley, и Leopard. Причем, не знаю, видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», — говорил Путин на встрече с военными корреспондентами в июне.