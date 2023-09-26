«Будут и эти гореть». Песков предположил, что ждет танки Abrams на Украине

Американские танки Abrams — это серьезное оружие, но принципиально ситуацию на поле боя они не поменяют. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Танки Abrams — это такое серьезное оружие, но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть», — заявил представитель Кремля.
По мнению Пескова, решающего преимущества украинцам эта техника не даст.
«Нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет. Вот все, что можно сказать», – ответил он.
Первая партия танков Abrams прибыла с опережением сроков
Первые американские танки M1 Abrams прибыли на Украину в субботу, 23 сентября. Партия составляет 31 машину. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщило издание The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.
«Первые американские танки M1 Abrams прибыли на Украину — несколькими месяцами ранее, чем планировалось изначально, и как раз вовремя, чтобы Киев мог использовать их для контрнаступления», — пишет издание.
В Пентагоне заявили, что поставка танков Abrams будет способствовать наступательным действиям украинской армии.
«Танки Abrams обладают большими возможностями <...>, они придадут украинским войскам больше мобильности, скорости и огневой мощи для прорыва», — сказал в интервью Bloomberg представитель Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что Вашингтон будет обсуждать с Киевом применение танков Abrams на поле боя. Это необходимо, чтобы украинская сторона сообщала о состоянии танков, и машины можно было отправить на ремонт в случае необходимости.
Только для подготовленных прорывных операций
Впрочем, и в Киеве признают, что поставки танков Abrams вряд ли смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.
А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью WarZone заявил, что Abrams необходимо использовать только в «очень специфических, хорошо продуманных операциях», поскольку если применять их на линии фронта и в обычном общевойсковом бою, те «не проживут очень долго на поле боя».
«Они должны быть использованы в этих прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных», — считает Буданов.
По данным главы украинского ГУР, сейчас «все основные боевые действия ведутся пешком, без использования какой-либо техники».
«Прекрасно горят»
Об уничтожении в зоне спецоперации другого «импортного» — немецкого — танка Leopard неоднократно сообщало Минобороны РФ.
В июле министр обороны России Сергей Шойгу сообщал об уничтожении 16 танков Leopard.
«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
В ходе июльской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко утверждал, что за один бой было уничтожено более 15 танков Leopard.
«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — согласился тогда Путин.
Недавно военнослужащие РФ уничтожили в зоне СВО немецкий танк Leopard с полностью немецким экипажем.
Путин неоднократно утверждал, что Вооруженные силы России эффективно противостоят ВСУ, несмотря на поставки западной техники.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали, и (БМП. – «Газета.Ru») Bradley, и Leopard. Причем, не знаю, видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», — говорил Путин на встрече с военными корреспондентами в июне.