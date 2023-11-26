Израильские солдаты на бронетехнике вдоль границы Израиля с сектором Газа, 20 ноября 2023 года.

Перемирие между Израилем и ХАМАС чуть не сорвалось. Ситуацию спасли Катар и Египет ХАМАС заявил о передаче второй группы заложников Красному Кресту

Днем представители ХАМАС заявили о приостановке процесса обмена пленными и заключенными с Израилем, поскольку тот, по их мнению, нарушил условия перемирия. Вопросы возникли по поводу недопуска в Газу грузовиков с гумпомощью и освобождения палестинцев из тюрем. На фоне этой задержки Израиль приготовился возобновить наступательную операцию. Срыв сделки между сторонами предотвратили Катар и Египет.

В обмене пленными между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем во время четырехдневного перемирия произошла задержка, которую удалось преодолеть благодаря усилиям Египта и Катара. Об этом заявил официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«После некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами», — процитировал дипломата ТАСС.

По словам аль-Ансари, из плена 25 ноября освободят 20 удерживаемых в секторе Газа заложников — 13 израильтян и семь граждан других государств. Кроме того, свободу получат 39 палестинских гражданских лиц.

ХАМАС подтвердил в своем Telegram, что передал Красному Кресту в рамках сделки с Израилем указанных лиц.

Ультиматумом на ультиматум

Вечером 25 ноября военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило о решении отложить освобождение второй группы израильских заложников. Представители группировки объяснили свое решение тем, что Израиль не позволяет въезд грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа . В ХАМАС пообещали медлить с освобождением пленных до тех пор, пока Израиль не выполнит эти договоренности.

Еще одной причиной промедления в движении назвали срыв договоренностей об освобождении палестинских заключенных из тюрем Израиля. Как заявлял в октябре глава представительства ХАМАС за границей Халед Машаль, движение намерено обменять захваченных на юге Израиля заложников на 6 тысяч палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.

На фоне информации о паузе в процессе передачи заложников Channel 12 со ссылкой на источник передавал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) грозится возобновить военную операцию в секторе Газа, если ХАМАС до наступления 00:00 по местному времени (01:00 по мск) не освободит вторую группу удерживаемых людей. После этого премьер Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством служб безопасности страны для того, чтобы обсудить, насколько второй этап освобождения удерживаемых в анклаве заложников идет по плану.

Неназванный представитель израильской службы безопасности в беседе с Ynet отметил, что Израиль накануне пропустил 61 автомобиль из 200, которые должны каждый день прибывать в сектор Газа согласно договоренностям.

Условия прекращения огня

В первый день перемирия между Израилем и ХАМАС — 24 ноября — боевики передали при посредничестве Красного Креста 13 израильтян (четверых детей и девять женщин). Также были освобождены десять тайцев и один филиппинец . Израиль в ответ отпустил 39 палестинских женщин и детей из тюрем.

Согласно договоренности между ХАМАС и Израилем, в течение четырех дней боевики должны освободить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль выпустит 150 палестинских заключенных.

Соглашение допускает освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будут продлевать на сутки.

Накануне глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил о намерении соблюдать соглашение о временном прекращении огня при условии, что Израиль будет делать то же самое. 25 ноября представитель ЦАХАЛ Рафаэль Рафовиц не исключил возможность продления перемирия с палестинским движением. При этом за два дня до этого министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал интенсивные боевые действия со стороны ЦАХАЛ после его окончания:

«Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий».