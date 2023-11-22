«Первые хорошие новости из Газы»: о чем договорились Израиль и ХАМАС

Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц, за каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Израиль и палестинское исламистское движение ХАМАС договорились о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении части заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября. Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара, выступавшего посредником при переговорах.

«Было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе. Время начала паузы будет объявлено в течение следующих 24 часов и продлится четыре дня с возможностью продления», – говорится в заявлении ведомства.

Израильские СМИ уточняют, что прекращение огня может начаться 23 ноября в 6.30 (7.30 мск).

Условия гуманитарной паузы

Соглашение предусматривает освобождение движением ХАМАС 50 гражданских женщин и детей, удерживаемых в Газе, «в обмен на освобождение ряда палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах». Как подчеркнул МИД Катара, число освобожденных будет увеличено «на более поздних этапах» выполнения сделки.

Правительство Израиля подтвердило, что одобрило договоренность о прекращении огня, но не упомянуло при этом об освобождении палестинских заключенных.

«Не менее 50 заложников – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней, в течение которых будет удержана пауза в боевых действиях. Освобождение каждых дополнительных десяти заложников приведет к еще одному дню паузы», – сообщили в израильском кабмине.

Там подчеркнули, что Израиль намерен «продолжить войну» с целью вернуть всех заложников, ликвидировать ХАМАС и гарантировать отсутствие новой угрозы со стороны Газы.

ХАМАС также подтвердил информацию о соглашении, и добавил, что сделка включает в себя въезд «сотни грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа» и остановку полетов на юге анклава на четыре дня, на севере – на шесть часов в день.

Кроме того, по заявлению движения, Израиль обязался не препятствовать свободе передвижения палестинцев и никого не арестовывать в течение всего времени перемирия.

Кого освободят

Министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 заключенных палестинцев, которые могут быть освобождены в рамках соглашения о гуманитарной паузе. По данным Times of Israel, 287 из них – молодые люди в возрасте 18 лет и младше, осужденные за беспорядки, оставшиеся 13 – женщины, отбывающие срок за нападения с ножом.

Правительство Израиля пояснило, что освобождение будет происходить в два этапа: на первом состоится обмен 150 заключенных на 50 пленных ХАМАС, на втором израильская сторона готова отпустить еще «до 150» осужденных , если палестинские радикалы вернут «до 50 дополнительных заложников». При этом заключенных отпустят только после того, как пленные вернутся в Израиль.

«Все 300 палестинских заключенных будут освобождены только при условии, что 100 живых заложников – граждан Израиля или жителей Израиля – будут освобождены из сектора Газа и возвращены в Израиль», – говорится в сообщении.

Израильский телеканал i24News передал, что ХАМАС планирует освобождать по 12 заложников в день. При этом Wall Street Journal пишет, что за первые четыре дня будут отпущены 50 пленных, а затем за три дня еще 30 человек, в том числе иностранцы.

Руководитель отдела внешних связей ХАМАС в Газе Басем Наим сообщил, что две пленные гражданки России будут освобождены сразу после прекращения огня. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости и подчеркнул, что не обладает полной информацией.

Союзное ХАМАС радикальное движение «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявило, что находящиеся в плену израильские военнослужащие смогут покинуть сектор Газа только после освобождения всех палестинских заключенных.

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что в рамках сделки будут освобождены несколько американских граждан. По данным телеканала NBC, речь идет о троих лицах – двух женщинах и одном ребенке.

«Первые хорошие новости из Газы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно воспринял соглашение Израиля и ХАМАС. Он назвал достижение договоренности «первыми хорошими новостями из Газы за продолжительное время». Он подчеркнул, что РФ и другие государства призывают стороны к перемирию, так как «только на базе таких пауз могут выстраиваться контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию проблемы».

Официальный представить министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Москва приветствует достижение соглашения о гуманитарной паузе в Газе и призывала к этому с начала конфликта.

«Это важнейшее решение, которое было принято и которое все-таки дает надежду на то, что деэскалация возможна», — сказала дипломат.

Президент США Джо Байден пообещал работать над обеспечением полного выполнения сделки совместно с лидерами Египта, Катара и Израиля. Руководитель Госдепа Энтони Блинкен назвал сделку «значительным прогрессом», а также «результатом неустанной дипломатии и неумолимых усилий всего правительства США».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕК «сделает все возможное», чтобы использовать паузу в боевых действиях для наращивания гуманитарной помощи Газе.