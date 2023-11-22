«Первые хорошие новости из Газы»: о чем договорились Израиль и ХАМАС

Израиль и палестинское исламистское движение ХАМАС договорились о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении части заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября. Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара, выступавшего посредником при переговорах.
«Было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе. Время начала паузы будет объявлено в течение следующих 24 часов и продлится четыре дня с возможностью продления», – говорится в заявлении ведомства.
Израильские СМИ уточняют, что прекращение огня может начаться 23 ноября в 6.30 (7.30 мск).
Условия гуманитарной паузы
Соглашение предусматривает освобождение движением ХАМАС 50 гражданских женщин и детей, удерживаемых в Газе, «в обмен на освобождение ряда палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах». Как подчеркнул МИД Катара, число освобожденных будет увеличено «на более поздних этапах» выполнения сделки.
Правительство Израиля подтвердило, что одобрило договоренность о прекращении огня, но не упомянуло при этом об освобождении палестинских заключенных.
«Не менее 50 заложников – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней, в течение которых будет удержана пауза в боевых действиях. Освобождение каждых дополнительных десяти заложников приведет к еще одному дню паузы», – сообщили в израильском кабмине.
Там подчеркнули, что Израиль намерен «продолжить войну» с целью вернуть всех заложников, ликвидировать ХАМАС и гарантировать отсутствие новой угрозы со стороны Газы.
ХАМАС также подтвердил информацию о соглашении, и добавил, что сделка включает в себя въезд «сотни грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа» и остановку полетов на юге анклава на четыре дня, на севере – на шесть часов в день.
Кроме того, по заявлению движения, Израиль обязался не препятствовать свободе передвижения палестинцев и никого не арестовывать в течение всего времени перемирия.
Кого освободят
Министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 заключенных палестинцев, которые могут быть освобождены в рамках соглашения о гуманитарной паузе. По данным Times of Israel, 287 из них – молодые люди в возрасте 18 лет и младше, осужденные за беспорядки, оставшиеся 13 – женщины, отбывающие срок за нападения с ножом.
Правительство Израиля пояснило, что освобождение будет происходить в два этапа: на первом состоится обмен 150 заключенных на 50 пленных ХАМАС, на втором израильская сторона готова отпустить еще «до 150» осужденных, если палестинские радикалы вернут «до 50 дополнительных заложников». При этом заключенных отпустят только после того, как пленные вернутся в Израиль.
«Все 300 палестинских заключенных будут освобождены только при условии, что 100 живых заложников – граждан Израиля или жителей Израиля – будут освобождены из сектора Газа и возвращены в Израиль», – говорится в сообщении.
Израильский телеканал i24News передал, что ХАМАС планирует освобождать по 12 заложников в день. При этом Wall Street Journal пишет, что за первые четыре дня будут отпущены 50 пленных, а затем за три дня еще 30 человек, в том числе иностранцы.
Руководитель отдела внешних связей ХАМАС в Газе Басем Наим сообщил, что две пленные гражданки России будут освобождены сразу после прекращения огня. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости и подчеркнул, что не обладает полной информацией.
Союзное ХАМАС радикальное движение «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявило, что находящиеся в плену израильские военнослужащие смогут покинуть сектор Газа только после освобождения всех палестинских заключенных.
Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что в рамках сделки будут освобождены несколько американских граждан. По данным телеканала NBC, речь идет о троих лицах – двух женщинах и одном ребенке.
«Первые хорошие новости из Газы»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно воспринял соглашение Израиля и ХАМАС. Он назвал достижение договоренности «первыми хорошими новостями из Газы за продолжительное время». Он подчеркнул, что РФ и другие государства призывают стороны к перемирию, так как «только на базе таких пауз могут выстраиваться контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию проблемы».
Официальный представить министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Москва приветствует достижение соглашения о гуманитарной паузе в Газе и призывала к этому с начала конфликта.
«Это важнейшее решение, которое было принято и которое все-таки дает надежду на то, что деэскалация возможна», — сказала дипломат.
Президент США Джо Байден пообещал работать над обеспечением полного выполнения сделки совместно с лидерами Египта, Катара и Израиля. Руководитель Госдепа Энтони Блинкен назвал сделку «значительным прогрессом», а также «результатом неустанной дипломатии и неумолимых усилий всего правительства США».
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕК «сделает все возможное», чтобы использовать паузу в боевых действиях для наращивания гуманитарной помощи Газе.