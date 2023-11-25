«Крымский мост обречен»: глава СБУ пообещал России «много сюрпризов»

Глава СБУ Малюк пообещал России «много сюрпризов», назвал Крымский мост «незаконной постройкой» и заявил, что он «обречен». По его словам, мост «полноценно не функционирует» после атак в октябре 2022 года и июле 2023-го – в РФ еще в октябре объявили о его восстановлении. Ранее в ВСУ говорили о наличии «более глубоко замысла» и грозили разрушить мост, когда этого «потребует ситуация». В Госдуме призвали российские спецслужбы к бдительности и назвали приоритетом защиту граждан.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил разрушить Крымский мост. Об этом он заявил в фильме «Крымский мост на бис. СБУ. Спецоперация победы» в эфире украинского телеканала «1+1».

«Дальше будет много сюрпризов, не только в отношении Крымского моста. Мост обречен», – заявил он.

Малюк назвал мост «законной целью» для украинской армии, так как он, по словам главы СБУ, является «незаконной постройкой на территории Украины». Мост соединяет материковую Россию с Крымом, который вошел в состав РФ по результатам референдума 2014 года – Киев результаты голосования не признает.

По словам Малюка, после атак украинских военных на мост в октябре 2022 года и в июле 2023-го он «полноценно не функционирует». В октябре вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил о полном восстановлении моста и открытии автомобильного движения по всем четырем полосам. До этого движение на мосту было реверсивным.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление Малюка, подчеркнув, что задача России – обеспечение безопасности своих граждан.

«Конечно, от российских спецслужб потребуется дальнейшая бдительность, чтобы предотвращать такого рода вещи <...> Нам остается только одно — решать задачи демилитаризации и денацификации Украины и обеспечивать безопасность для своих сограждан», – сказал депутат.

«Не все лишнее надо убирать прямо сейчас»

В октябре официальный представитель Военно-морских сил Украины (ВМС) Дмитрий Плетенчук в интервью агентству «Укринформ» заявил, что Крымский мост является одной из ключевых целей украинской армии, однако ВСУ «разрушат» его только тогда, когда этого «потребует ситуация».

«Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла. Когда нужно будет обрезать логистические хвосты Крыма и сделать его островом, обязательно это будет сделано», – сказал он.

Глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк также называла Крымский мост «лишней конструкцией», но подчеркивала, что «не все лишнее надо убирать прямо сейчас». По ее словам, у Украины есть «более глубокий замысел». До этого Гуменюк говорила, что у моста осталось «мало времени» – официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла ее слова «неприкрытым экстремизмом».

Атаки на Крымский мост

Впервые Крымский мост был атакован 8 октября 2022 года: на автомобильной части со стороны Тамани взорвалась фура, что привело к воспламенению семи топливных цистерн железнодорожного состава, который шел в сторону Крыма. Частично обрушились два автомобильных пролета.

В ночь на 17 июля мост атаковали два беспилотных надводных катера, начиненных взрывчаткой, пострадала его автомобильная часть.

В России атаки на Крымский мост признали террористическими актами. Украинская сторона изначально не подтверждала свой причастности к произошедшему. Впоследствии Василий Малюк публично признал ответственность за первую атаку, назвав ее «одной из реализаций» Киева, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил причастность СБУ и ко второму удару по мосту.