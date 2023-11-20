Не поверили женщинам: в Израиле выдвинули версию причины провала в день нападения ХАМАС

«Если бы у экранов сидели мужчины, все было бы по-другому»
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснили сексизмом и эйджизмом (дискриминацией по признакам пола и возраста) провал в отражении атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября, написала газета Haaretz со ссылкой на сообщения женщин-военнослужащих.
По данным издания, подразделение ЦАХАЛ, занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало офицерское командование о подозрительной активности боевиков накануне нападения. В передаваемых сообщениях содержалась информация о подготовке бойцов ХАМАС по преодолению заграждений, активном использовании транспорта, а также появившемся у них оборудовании для отключения камер. Но командование проигнорировало сообщения.
«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», — считает источник газеты среди военнослужащих ЦАХАЛ.
Как рассказала Haaretz одна из военнослужащих по имени Илана, боевики за два месяца до атаки ежедневно запускали беспилотники, которые подлетали к израильской границе. Также члены ХАМАС за полтора месяца до атаки построили точную копию наблюдательного пункта ЦАХАЛ для отработки нападения на этот объект. Эти сообщения командование тоже проигнорировало.
Бросили без защиты
В день нападения, по словам женщины-военнослужащей по имени Яра, командование армии страны подняло тревогу, но не предупредило об этом подразделения наблюдателей, состоящих из женщин-военных. Она подчеркнула, что ЦАХАЛ бросил разведывательный отряд без возможности защиты.
По данным собеседниц Haaretz, о готовящийся атаке ХАМАС на Израиль, которая в конечном счете произошла 7 октября, женщины-военные пытались предупредить еще в 2022 году.
Отряды женщин-наблюдателей «Тацпитанийот» входят в Корпус пограничной обороны Израиля. Они передают ЦАХАЛ разведывательные данные в режиме 24/7 на основе информации камер и датчиков. В этих отрядах состоят только женщины.
Другие мнения
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября на первой пресс-конференции после нападения ХАМАС заявил, что его не предупреждали о готовящейся атаке боевиков. Он назвал ложными утверждения о предупреждении и подчеркнул, что, напротив, все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности Израиля и главу Службы общей безопасности, оценивали, что ХАМАС ведет себя сдержанно.
Газета The New York Post 29 октября написала о прекращении прослушивания раций боевиков ХАМАС со стороны ЦАХАЛ за год до атаки. Как писало издание, израильские силовики не только недооценили масштабы готовящегося нападения, но и полностью провалили усилия по сбору разведывательной информации, в основном из-за ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу.
Спустя пару дней после атаки газета The New York Times со ссылкой на сообщения бывших и действующих сотрудников администрации Белого дома написала, что атака ХАМАС стала возможной из-за огромного провала разведки Израиля, которая не смогла выявить подготовку ХАМАС к масштабной операции, а также полной неподготовленности ЦАХАЛ и ПВО страны.
10 октября высокопоставленный представитель ХАМАС Али Бараке заявил, что палестинское движение ожидало большего сопротивления от Израиля во время атаки 7 октября.