Не поверили женщинам: в Израиле выдвинули версию причины провала в день нападения ХАМАС

Дискриминация по полу и возрасту в израильской армии стала причиной провала отражения атаки боевиков ХАМАС 7 октября, пишет газета Haaretz со ссылкой на военных. По их словам, ЦАХАЛ не отразил нападение, потому что командование проигнорировало сообщения подразделения, состоящего из молодых женщин. Премьер Нетаньяху заявил 28 октября, что его не предупреждали о готовящейся атаке ХАМАС на Израиль. Как сексизм подвел армию Израиля — в материале «Газеты.Ru».

«Если бы у экранов сидели мужчины, все было бы по-другому»

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснили сексизмом и эйджизмом (дискриминацией по признакам пола и возраста) провал в отражении атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября, написала газета Haaretz со ссылкой на сообщения женщин-военнослужащих.

По данным издания, подразделение ЦАХАЛ, занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало офицерское командование о подозрительной активности боевиков накануне нападения. В передаваемых сообщениях содержалась информация о подготовке бойцов ХАМАС по преодолению заграждений, активном использовании транспорта, а также появившемся у них оборудовании для отключения камер. Но командование проигнорировало сообщения.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», — считает источник газеты среди военнослужащих ЦАХАЛ.

Как рассказала Haaretz одна из военнослужащих по имени Илана, боевики за два месяца до атаки ежедневно запускали беспилотники, которые подлетали к израильской границе. Также члены ХАМАС за полтора месяца до атаки построили точную копию наблюдательного пункта ЦАХАЛ для отработки нападения на этот объект. Эти сообщения командование тоже проигнорировало.

Бросили без защиты

В день нападения, по словам женщины-военнослужащей по имени Яра, командование армии страны подняло тревогу, но не предупредило об этом подразделения наблюдателей, состоящих из женщин-военных. Она подчеркнула, что ЦАХАЛ бросил разведывательный отряд без возможности защиты.

ЦАХАЛ оставил нас легкой добычей. Бойцы по крайней мере имели оружие и были убиты как герои. Женщины-разведчики были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься израильская военнослужащая Яра

По данным собеседниц Haaretz, о готовящийся атаке ХАМАС на Израиль, которая в конечном счете произошла 7 октября, женщины-военные пытались предупредить еще в 2022 году.

Отряды женщин-наблюдателей «Тацпитанийот» входят в Корпус пограничной обороны Израиля. Они передают ЦАХАЛ разведывательные данные в режиме 24/7 на основе информации камер и датчиков. В этих отрядах состоят только женщины.

Другие мнения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября на первой пресс-конференции после нападения ХАМАС заявил, что его не предупреждали о готовящейся атаке боевиков. Он назвал ложными утверждения о предупреждении и подчеркнул, что, напротив, все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности Израиля и главу Службы общей безопасности, оценивали, что ХАМАС ведет себя сдержанно.

Газета The New York Post 29 октября написала о прекращении прослушивания раций боевиков ХАМАС со стороны ЦАХАЛ за год до атаки. Как писало издание, израильские силовики не только недооценили масштабы готовящегося нападения, но и полностью провалили усилия по сбору разведывательной информации, в основном из-за ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу.

Спустя пару дней после атаки газета The New York Times со ссылкой на сообщения бывших и действующих сотрудников администрации Белого дома написала, что атака ХАМАС стала возможной из-за огромного провала разведки Израиля, которая не смогла выявить подготовку ХАМАС к масштабной операции, а также полной неподготовленности ЦАХАЛ и ПВО страны.

10 октября высокопоставленный представитель ХАМАС Али Бараке заявил, что палестинское движение ожидало большего сопротивления от Израиля во время атаки 7 октября.