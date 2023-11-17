Тело заложницы, подземный туннель и командный центр: что ЦАХАЛ нашел в больнице «Аш-Шифа»

Двор больницы Аль-Шифа во время наземной операции Израиля в городе Газа, 12 ноября 2023 года

Армия Израиля сообщила об обнаружении тела похищенной ХАМАС заложницы у больницы «Аш-Шифа» в Газе. В медучреждении также нашли подземный туннель, заминированный автомобиль, командный центр и оружие. Однако анонимный европейский дипломат заявил WP, что «четких доказательств» военной активности в больнице нет. ХАМАС отрицает использование больницы в качестве своего командного центра и обвиняет ЦАХАЛ в военном преступлении.

Армия обороны Израиля объявила об обнаружении подземного туннеля палестинской организации ХАМАС и заминированного автомобиля с «большим количеством оружия и боеприпасов» в крупнейшей больнице Газы «Аш-Шифа».

ЦАХАЛ опубликовала снимки туннеля и взрывозащищенных дверей, которые, предположительно, использовались палестинскими радикалами для предотвращения проникновения войск Израиля в подземную инфраструктуру.

Кроме того, израильская армия заявила, что нашла в примыкающем к больнице строении тело Йехудит Вайсс — одной из захваченных ХАМАС заложниц.

В том же здании были обнаружены военная техника и оружие, в том числе автоматы Калашникова и ручные противотанковые гранатометы (РПГ).

15 ноября ЦАХАЛ также сообщал об обнаружении оперативного командного центра, оружия и технологических средств ХАМАС в здании магнитно-резонансной томографии (МРТ) в «Аш-Шифе».

«Начался следующий этап»

Министр обороны Израиля Йоав Галлант говорил о том, что в больнице были обнаружены «важные находки», но не привел подробностей. Он также сообщил, что израильские войска завершили «захват» западной части города Газа и «зачистили» ее территорию от ХАМАС.

«Операция продолжается и проводится четко, избирательно, но очень и очень решительно <...> Начался следующий этап», — сказал министр.

В свою очередь начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил, что армия близка к уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа.

По его словам, израильские военные намерены продолжать боевые действия «во все большем и большем количестве районов» Газы и собираются «убивать командиров и боевиков ХАМАС и разрушать инфраструктуру».

«Отсутствие четких доказательств»

Неназванный европейский дипломат в разговоре с американской газетой Washington Post отметил, что Израиль не предоставил достоверных доказательств военной активности ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»:

«Отсутствие четких доказательств на сегодняшний день уже побудило западных союзников, включая Соединенные Штаты, усилить давление на Израиль, чтобы тот согласился на паузу в боевых действиях».

При этом официальный представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что США уверены в данных разведки об использовании «Аш-Шифа» боевиками ХАМАС.

По его словам, палестинские радикалы разместили в больнице «командный центр и, возможно, хранилище». При этом он отказался привести подробности, подчеркнув, что Вашингтон не будет делиться разведывательной информацией.

«Военное преступление»

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан назвал штурм больницы на танках военным преступлением. Он считает, что Израиль «грубо нарушил неприкосновенность медицинских институтов в соответствии с Женевской конвенцией».

Кроме того, он возложил ответственность за действия ЦАХАЛ в больнице на министерство обороны США, назвав заявления американских официальных лиц об использовании больницы в качестве командного центра «полным прикрытием» для израильской операции.

«Мы возлагаем на министерство войны США Пентагон большую ответственность за преступления в больнице Аш-Шифа и убийство детей в инкубаторах», — сказал он.

В свою очередь глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сказал, что Израиль «потерпит неудачу», «не добьется своих целей» в Газе и сможет вернуть заложников только на условиях, назначенных палестинским сопротивлением.

В ночь на 15 октября Армия обороны Израиля объявила о штурме больницы «Аш-Шифа» в Газе, назвав его «точной и целенаправленной операцией». За несколько часов до этого представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ХАМАС и союзная ей группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) используют больницы в Газе для поддержки своих вылазок и содержания заложников. Палестинское движение эти обвинения отвергает.