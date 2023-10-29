Братислава уведомила США о намерении пересмотреть оборонное соглашение, заключенное в 2022 году

Министр обороны Словакии Калиняк заявил, что Братислава пересмотрит условия оборонного соглашения с США, а также не станет передавать Украине свое вооружение. Об отказе поставлять Киеву оружие на этой неделе заявлял премьер Словакии Фицо. Такой же позиции придерживается и премьер Венгрии Орбан. Тем самым, как написал журнал Newsweek, власти Венгрии и Словакии нанесли президенту Украины Зеленскому двойной удар. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Оборонное соглашение

Словакия пересмотрит условия оборонного соглашения с США, заключенное в 2022 году, а также не станет передавать Украине свое вооружение, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост с такой информацией министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

«Послу США мы на встрече передали позицию словацкого правительства — на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов и оборонный договор необходимо пересмотреть», — написал Калиняк по итогам встречи с послом Соединенных Штатов в Словакии.

Как отметил министр, стороны пришли к общему мнению, что диалог — это путь к взаимному процветанию.

По его словам, Братислава ценит хорошие отношения с западными странами, но нынешняя власть в стране «не похожа на предыдущие рабские правительства» Словакии.

Премьер Словакии

26 октября новый глава правительства Словакии Роберт Фицо, который занял этот пост 25 октября по итогам парламентских выборов, заявил, что Братислава не станет оказывать Украине военную помощь. При этом, по его словам, республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине.

«Это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия», — сказал он.

Тогда же словацкий премьер призвал Евросоюз (ЕС), поставляющий основной объем вооружения Украине, принять роль миротворца в конфликте.

До этого Фицо критиковал ограничительные меры, введенные против Москвы, а также грозил наложить вето на приглашение Киева в НАТО. 21 октября издание Politico предположило, что позиция словацких властей по Украине могла измениться из-за того, что Фицо оскорбили «холодным приемом» в Киеве в 2009 году.

Словакия и Венгрия

Как написала газета Politico со ссылкой на сообщение источника в дипломатически кругах 26 октября, Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе заявил, что выступает против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Словацкий премьер аргументировал отказ сказав, что на Украине установилась высокая степень коррупции, он опасается разворовывания денег ЕС.

С аналогичным заявлением тогда же выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Речь идет о программе помощи Украине на следующие четыре года, которую Брюссель планирует утвердить в рамках изменения бюджета ЕС на период с 2024 по 2027 год. Одобрение программы требует поддержки всех 27 стран — участниц ЕС, включая Венгрию и Словакию.

22 октября Орбан заявил, что поддержка Украины не стоит на первом месте для венгерского народа. По его словам, Будапешт никогда не будем ставить интересы Украины выше интересов Венгрии. 25 октября премьер заявил, что Будапешт не станет выполнять запрос украинского правительства и возвращать на Украину мужчин призывного возраста.

В субботу американский журнал Newsweek писал, что власти Венгрии и Словакии нанесли президенту Украины Владимиру Зеленскому двойной удар из-за отказа Будапешта и Братиславы поставлять оружие Киеву. Как написало издание, Братислава например ранее поставляла на Украину большое количество боеприпасов, бронетехники, артиллерийских орудий, Киев получал даже словацкие истребители.