«Израильтяне в ужасе»: чем опасно вступление «Хезболлы» в войну на Ближнем Востоке

Потенциальное вступление ливанской организации «Хезболла» в боевые действия на Ближнем Востоке заставит Израиль сражаться на трех фронтах и истощит его ресурсы, сообщил журнал Vice. Группировка может выпускать по израильской территории тысячи ракет в день на протяжении месяцев, эта угроза удерживает на границе с Ливаном несколько элитных подразделений ЦАХАЛ, которые могли бы пригодиться для операции в Газе. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Угроза «Хезболлы»

Ливанская шиитская организация «Хезболла» усиливает атаки на израильские позиции вдоль границы, что свидетельствует о ее готовности к серьезному противостоянию с Израилем впервые с 2006 года, сообщил американский журнал Vice со ссылкой на источники.

По заявлению неназванного американского чиновника, «Хезболла» «использует стратегическую двусмысленность», чтобы держать Израиль и его союзников в напряжении из-за своего возможного вступления в боевые действия после начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Первоначальные атаки были ничем по сравнению с тем, что способна сделать «Хезболла», если она примет решение полностью вступить в войну», – сказал источник.

Как отмечает Vice, «Хезболла» является полноценной военной силой, на вооружении которой находятся 150 тыс. ракет, что намного значительнее вооружений, имеющихся у палестинской радикальной организации ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России). В случае полноценного участия ливанской группировки в боевых действиях, она способна выпускать по Израилю тысячи ракет в день на протяжении нескольких месяцев.

Израиль на пределе

По мнению источника издания в ЦАХАЛ, противодействие «Хезболле» потребует полномасштабного наземного вторжения и «оккупации значительной части Ливана». При этом в настоящее время Израиль «уже на пределе».

«Мы сталкиваемся с полутора фронтами, и это одна из причин, почему террористическая операция ХАМАСа оказалась настолько успешной», – заявил источник.

Он подчеркнул, что операция в Газе будет долгосрочной и потребует больше войск, чем Израиль когда-либо использовал. Однако при ее начале существует риск крупных восстаний на Западном берегу Иордана, а в случае потенциального присоединения к войне «Хезболлы» количество фронтов возрастет.

«Три фронта в открытом бою истощат наши ресурсы», – сказал представитель израильской армии.

Собеседник Vice также подчеркнул, что «одна только угроза» «Хезболлы» удерживает на границе с Ливаном несколько элитных подразделений ЦАХАЛ, которые могли бы быть полезны в наземной операции в Газе.

Командир «Хезболлы» под псевдонимом Абу Джаваад в беседе с Vice отказался комментировать возможность дальнейшего вмешательства организации в конфликт в Газе, однако заявил о готовности боевиков «заплатить любую цену», так как Израиль «слишком наслаждается своей мягкой жизнью». Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла также с начала конфликта не раскрывает планов группировки относительно конфликта.

«Насралла знает, что израильтяне в ужасе от того, что может сделать «Хезболла» в то время, когда они хотят сосредоточиться на ХАМАС и секторе Газа», – заявил Vice источник в службах безопасности Ливана.

Израиль не стремится к конфронтации с «Хезболлой»

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что израильская сторона не стремится к конфронтации с «Хезболлой», ЦАХАЛ сконцентрирована на уничтожении инфраструктуры ХАМАС в Газе и на освобождении заложников.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Ливане. Я думаю, что «Хезболла» играет с огнем. <...> Я хочу подчеркнуть, что мы не стремимся к конфронтации на нашей северной границе или с кем-то еще», – сказал он.

При этом президент подчеркнул, что в случае вступления шиитской организации в конфликт Ливан «заплатит цену».

22 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что участие «Хезболлы» в боевых действиях станет для организации «ошибкой всей жизни» и приведет ко Второй ливанской войне.

«Мы нанесем удар с силой, которую они даже не могут себе представить, и значение для них и для страны Ливана будет разрушительным», – подчеркнул премьер.

В ночь на 24 октября ЦАХАЛ отчиталась об ударах по инфраструктуре «Хезболлы» на территории Ливана в ответ на пуски ракет. По заявлению израильской армии, были поражены военный комплекс, военный пост и наблюдательный пункт, используемый шиитской организацией.

Также Армия обороны Израиля сообщила об авиаударе по «террористу, который пытался запустить ракету» из Ливана по израильской территории, прилегающей к району кибуца Барам.

В свою очередь «Хезболла» заявила об атаке Израиля на района Эйтарун на юге Ливана.