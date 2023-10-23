«Очень высокая эффективность». Способны ли российские системы ПВО сбивать ракеты ATACMS?

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Киев может бездумно использовать уже поставленные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Способны ли российские средства противоракетной обороны противостоять этой угрозе и каковы особенности боевого применения подобных средств воздушного нападения — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Есть основания полагать, что на данном этапе ВСУ будут тактическими баллистическими ракетами типа MGM-140 ATACMS наносить удары по целям, расположенным в пределах территории Украины в границах 1991 года. Объекты поражения органами разведки ВСУ будут тщательно подбираться, в первую очередь, исходя из боевых возможностей MGM-140A ATACMS Block 1 (или другое название — М39). Именно эта модификация ракет поставлена пока на Украину. То есть это вариант MGM-140 ATACMS с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74.

M74 представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый элемент М74 разлетается на большое количество стальных осколков с радиусом поражения до 15 метров. Дальность стрельбы этой ракеты достигает 165 км. Массированное применение М39 впервые отмечалось еще в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

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Наиболее эффективно боевое применение подобных изделий будет по открыто расположенной на аэродромах авиационной технике, складам с запасами материальных средств (в первую очередь, боеприпасов и управляемых ракет, горючего и смазочных материалов), узлам связи, выгрузочным железнодорожным станциям, большим скоплениям живой силы.

После первого боевого применения ВСУ ракет MGM-140A ATACMS Block 1 по объектам ВС РФ разного рода злопыхателями стала распространяться информация о том, что российские огневые средства ПВО не обладают достаточной эффективностью по поражению ATACMS. На самом деле подобные выводы и заключения не имеют ничего общего с действительностью.

Потенциалом эффективной нестратегической противоракетной обороны обладают практически все российские зенитные ракетные системы и комплексы – С-300ПМ, С-300В4 («Антей-2500»), С-400 «Триумф», «Бук-М2» и «Бук-М3».

То есть возможности по борьбе с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами противника у отечественных огневых средств противовоздушной обороны имеются.

И какие-либо сложности по поражению ракет типа ATACMS в зенитных ракетных войсках находятся отнюдь не в технической сфере, а сугубо в организационной. Разберем эту проблему по пунктам.

В первую очередь, для успешного обстрела и поражения ракеты типа ATACMS ее необходимо обнаружить с помощью средств разведки (радиолокационных станций радиотехнических войск) и выдать беспоисковое целеуказание зенитным ракетным дивизионам и батареям. Информацию о ATACMS дивизионы С-300/400 могут получить и от собственных средств разведки – радиолокаторов обнаружения (РЛО 64Н6, С-300) и радиолокационных комплексов (РЛК 91Н6, С-400), всевысотных обнаружителей (96Л6, ВВО), которые придаются зенитным ракетным дивизионам.

Существенно облегчает задачу зенитным ракетным войскам информация от космических средств разведки, которые могут выдать предупреждение о старте ракеты противника. В этом случае у расчетов ЗРК (ЗРС) появляется предварительная информация об азимуте цели и ее возможный угол входа в зону поражения. К примеру, в ВС США ЗРС с потенциалом нестратегической противоракетной обороны (типа Patriot) для стрельбы по баллистическим ракетам средней дальности использовали в 1991 году данные космической системы «Имьюс», развернутой в 1970 году для обнаружения старта баллистических ракет с высокоорбитальных искусственных спутников Земли.

На основе этих данных многофункциональный радиолокатор ЗРС разворачивался на требуемый азимут и угол места, и осуществлял поиск цели в сравнительно узком секторе (к примеру, два на два градуса), тем самым вероятность обнаружения цели на подходе к дальней границе зоны пуска существенно возрастала.

Весьма важное условие успешного обстрела и поражения ATACMS – на рабочих местах зенитной ракетной системы должен находиться полный боевой расчет, все необходимые средства ЗРК/ЗРС включены, проверены на функционирование, зенитные управляемые ракеты должны пройти цикл подготовки. То есть весьма высокие требования предъявляются к организации боевого дежурства как такового. Поскольку ATACMS после пуска находится в полете всего несколько минут, правильно организованное боевое дежурство является фундаментом успешного поражения тактических баллистических ракет этого типа.

После захвата боевым расчетом цели на сопровождение и при входе ракеты ATACMS в зону пуска боевой расчет производит пуск очереди зенитных управляемых ракет (как правило, не менее двух). Физическое разрушение ТБР в этом случае происходит с весьма высокой вероятностью.

Из сугубо организационных мер целесообразным в зоне досягаемости ракет MGM-140A ATACMS Block 1 в первую очередь нужно сделать следующее. Необходимо резко увеличить возможности средств разведки, усилить зенитное ракетное прикрытие наиболее важных объектов, организовать боевое дежурство с учетом подлетного времени ТБР, рассредоточить запасы материальных средств, рассредоточить армейскую и штурмовую авиацию, чаще менять пункты дислокации командных пунктов и узлов связи, продолжать фортификационное оборудование всех объектов ВС РФ в полосе досягаемости М39.

Если Соединенные Штаты в дальнейшем поставят ВСУ ракеты ATACMS следующих модификаций, к примеру, MGM-140B ATACMS Block 1A (боевая часть — кассетная, дальность стрельбы – 300 км), MGM-168A ATACMS Block 1A (QRU, боевая часть — осколочно-фугасная, дальность стрельбы – 300 км), MGM-164 ATACMS 2000 (боевая часть — осколочно-фугасная, дальность стрельбы – 300 км), MGM-164 ATACMS 2000 MOD (боевая часть — осколочно-фугасная, дальность стрельбы – 310 км), то принципиально передача подобных изделий вопросы борьбы с ними зенитных ракетных подразделений не изменит. Но к этому надо быть готовым уже сегодня. Вполне возможно, что передача ракет ATACMS подстегнет Германию к передаче ВСУ крылатых ракет воздушного базирования TAURUS KEPD 350/150.

Следует подчеркнуть, что зенитные ракетные войска ВКС РФ и подразделения войсковой ПВО в ходе специальной военной операции продемонстрировали очень высокую эффективность боевого применения.

ЗРВ свели практически к нулю возможность использования ВСУ беспилотных летательных аппаратов класса MALE (типа Bayraktar TB2). Случаев пролета пилотируемой авиации Воздушных сил ВСУ над боевыми порядками российских войск давно не отмечается. Украина только за один день (22.10.2023) потеряла три истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. Хорошо организованное зенитное ракетное прикрытие войск и объектов существенно снизило эффективность применения ВСУ ракет M142 HIMARS. Не внесут кардинального перелома в ход вооруженной борьбы и ракеты ATACMS.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).