«Солдаты заканчиваются». В ВСУ заявили о недостаточных масштабах мобилизации

Мобилизация на Украине должна стать более массовой, так как на фронте не хватает людей. Такое мнение в разговоре с украинским изданием «Политика страны» выразил командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук. На Украине уже действует всеобщая мобилизация, и официальные лица в последнее время говорят об отсутствии необходимости увеличивать объемы призыва. Однако они признают, что ситуация может измениться с развитием событий на фронте.

«Не хватает людей, — заявил Шевчук. — Солдаты заканчиваются, ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет. Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то не полномасштабная».

По мнению Шевчука, на защиту страны должен встать каждый, кто считает себя гражданином и гражданкой Украины.

«Власть и военно-политическое руководство рано или поздно до этого додумаются. Там сидят не глупые люди. И большая надежда на нового министра обороны (Рустема Умерова. – «Газета.Ru»), что не только введение каких-то технологий в жизни Министерства обороны и в целом войска приведут к массовой мобилизации, но в том числе и жесткий подход к этому делу», — заявил Шевчук.

Военнослужащий заявил, что не видит «ничего плохого, когда военкоматы, центры комплектации ходят и фактически ловят за руки тех, кто должен выполнять свою конституционную обязанность».

«Меня это не беспокоит, когда я теряю своих людей, которые выполняют боевую задачу. Мы не хотим защищать уклонистов», — заявил Владислав Шевчук.

Мобилизация продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации 24 февраля 2022 года, когда на территорию страны были введены российские войска.

В августе срок проведения всеобщей мобилизации (а также военного положения) в восьмой раз был продлен на 90 суток – до 15 ноября.

Мобилизация касается мужчин от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья могут проходить военную службу. Им запрещен выезд из страны.

Публично власти Украины не раскрывают численность вооруженных сил. Но 22 августа Алексей Резников, занимавший на тот момент пост министра обороны, заявил, что с весны 2014 года в боевых действиях на Украине приняли участие около миллиона граждан.

Необходимости расширять призыв нет

«Сегодня никаких оснований для того, чтобы сказать о необходимости расширения, ускорения или увеличения количества мобилизационных мер, нет», — говорил в интервью Би-би-си представитель президента в Верховной раде, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский.

В стране ведется работа по формированию резервов, «которые нужны для наступления и освобождения территорий».

«Но оснований на сегодняшний день говорить, что необходимо резко увеличить количество мобилизованных, нет», — заявил Вениславский.

Украина делает все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, говорил заместитель министра обороны Александр Павлюк. Он напомнил, что защита родины — «задача каждого мужчины». Поэтому «надо к этому готовиться и быть готовыми».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью NV говорил, что мобилизация идет по плану.

«С 8:00 утра 24 февраля 2022 года у нас ни один день не прекращалась мобилизация, — заверил он. — Но она у нас происходит в пределах и в соответствии с планом, как заказывают наши Вооруженные силы. <...> У нас уж слишком вопиющих проблем по мобилизации нет, мы на сегодняшний день не чувствуем их».

Работа с уклонистами

При угрозе потери государственности в стране могут объявить всеобщую мобилизацию, считает депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

«На Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации. Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года. – Прим. ред.)», — сказал Чернев в интервью информационно-политическому порталу «Новости.LIVE» (цитата по РИА Новости).

Власти Украины признают, что в стране существует проблема уклонистов. Поэтому готовятся изменения в нормативно-правовые акты, которые усложнят их жизнь.

«Сейчас уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающиеся учета военнообязанных, которые потом становятся военнослужащими. Для того, чтобы люди могли проходить ВВК, а также все процедуры, касающиеся мобилизации по месту жительства. Сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам, для того, чтобы можно было выносить изменения в закон Украины и нормировать вопросы учета военнослужащих», — рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

По ее словам, «лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться».

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве также рассказывал, что представители ВСУ обращались к нему с просьбой мобилизовать больше людей.

«Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать», — говорил глава государства.