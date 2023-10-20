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Главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина стал генерал-полковник Афзалов

Он исполняет свои должностные обязанности с августа

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Виктор Афзалов

Виктор Афзалов

Министерство обороны РФ
Генерал-полковник Виктор Афзалов официально стал главнокомандующим ВКС России, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники. Он исполняет свои должностные обязанности с августа, однако лишь сейчас смог избавиться от приставки «врио» в должности. До него пост занимал генерал армии Сергей Суровикин. Что известно о новом главкоме — в материале «Газеты.Ru».

Государственные агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что генерал-полковник Виктор Афзалов занял пост командующего ВКС РФ.

«Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС», – сказал собеседник ТАСС. Издание «Известия» со ссылкой на источники пишет, что «приказ о назначении состоялся».

РИА Новости сообщает, что ранее Афзалов был временно исполняющим обязанности главкома ВКС России, эту должность он получил в конце августа.

Радио Sputnik пишет, что генерал-полковник ранее уже был врио главкома ВКС. Он исполнял обязанности с октября 2022-го по январь 2023-го, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне проведения специальной военной операции.

Что известно об Афзалове

Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года. Учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники ПВО в Санкт-Петербурге, окончил его в 1989 году. Затем поступил в Военный университет войсковой ПВО Вооруженных сил РФ в Смоленске, а после — в Академию Генерального штаба ВС РФ в Москве и окончил ее в 2010-м.

Афзалов начал службу начальником расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО. В июле 2017 года военного назначили командующим армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа, он переехал жить в Хабаровск. В августе того же года исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко вручил военному штандарт – почетный персонифицированный знак отличия руководящих должностных лиц ВС РФ.

Уже через год, в 2018-м, Афзалова назначили начальником Главного штаба Воздушно-космических сил России. Он стал первым заместителем главкома ВКС РФ Сергея Суровикина.

В 2022 году российский президент Владимир Путин поручил назначить военного генералом-полковником. У Афзалова есть ордена Александра Невского и «За военные заслуги».

Что стало с Суровикиным

Генерал Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда записал обращение с призывом к бойцам ЧВК «Вагнер» остановить мятеж. В интернете распространилась информация, что Суровикин якобы знал о готовящемся мятеже, поэтому его задержали. Дочь генерала Вероника в беседе с Telegram-каналом Baza заявила, что ее отец находится на своем рабочем месте, а не в СИЗО. Об этом также сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

22 августа РБК со ссылкой на источники сообщило, что Суровикина уволили в связи с переходом на другую должность. Какую — до сих пор не известно.

В сентябре Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации Министерства обороны России, сообщали «Известия». Отмечается, что генерал присутствовал на встрече в качестве почетного гостя, не занимая какой-либо должности.

«Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне, и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении», — писал «Коммерсантъ».

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