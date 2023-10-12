Израиль ударил по аэропортам в Сирии. Нетаньяху запретил об этом говорить

Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо. Предположительно, атака связана с поставками для ХАМАС. Издание Israel Hayom утверждает, что офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху запретил официальным лицам комментировать эту информацию. В российском «Институте Ближнего Востока» оценили вероятность того, что Сирия станет стороной конфликта в регионе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии, сообщило государственное агентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах. По его данным, в 13.50 мск израильская армия выпустила по воздушным гаваням несколько ракет, в результате атаки повреждены взлетно-посадочные полосы, работа аэропортов приостановлена.

Телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на сирийскую радиостанцию «Шам FM» сообщил, что система противовоздушной обороны Сирии была активирована в ответ на удары Израиля, в аэропорту Алеппо зафиксированы разрушения, пострадавших нет. Подробности о последствиях удара по аэропорту Дамаска не приводятся.

Израильское агентство Yediotnews заявило, что Армия обороны Израиля подтвердила удары по объектам в Сирии.

«Мы атаковали аэропорты в Алеппо и Дамаске в ответ на пуски ракет по израильской территории», – говорится в его Telegram-канале.

По данным Reuters, израильские военные отказались комментировать информацию об ударах. В официальных каналах израильской армии об атаках по сирийским аэропортам не сообщалось.

Израильское издание Israel Hayom в социальной сети X (бывшая Twitter) написало, что офис премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху запрещает официальным лицам комментировать сообщения о нападении на Сирию.

Цель атаки Израиля

Sky News Arabia со ссылкой на источник передает, что целью ударов по аэропортам было нарушение линий поставок из Ирана в Сирию, атака произошла в преддверии визита министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в Дамаск. В СМИ также распространились сообщения о том, что самолету главы МИД Ирана не разрешили приземлиться в Сирии из-за произошедшего, воздушное судно развернулось и направилось обратно в Тегеран.

Источник Sputnik Arabic опроверг эту информацию, а министерство иностранных дел Ирана на фоне сообщений об атаках на сирийские аэропорты объявило, что глава ведомства 12 октября прибыл в Багдад в Ираке.

11 октября президент Сирии Башар Асад провел телефонные переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, в ходе которых стороны подтвердили поддержку палестинского народа и его «законного сопротивления». Также сирийский лидер назвал причиной боевых действий на Ближнем Востоке «сионистскую политику» и призвал к быстрым действиям «для защиты палестинского народа, особенно в секторе Газа, и прекращению израильских рейдов против детей и женщин».

Вступит ли Сирия в конфликт?

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока», профессор Евгений Сатановский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что Сирия не будет принимать участие в боевых действиях между Израилем и сектором Газа, несмотря на атаку на аэропорты.

Он предположил, что удары по воздушным гаваням связаны с поставками для ХАМАС, «скорее всего, систем наведения GPS для ракет».

«Сирия чем будет входить в конфликт? У Сирии гражданская война <...> ХАМАС предало Башара Асада — ХАМАС через лагерь беженцев в центре Дамаска напрямую открыл «Исламскому государству» (организация запрещена в России) путь к президентскому дворцу», – сказал эксперт.

По его оценке, Дамаск «скажет Израилю все, что они про него думает», но к боевым действиям не присоединится.

При этом представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт в субботу, 7 октября, заявил в беседе с CNN, что Израиль обеспокоен возможностью нападения на страну со стороны Ливана или Сирии. По его словам, израильские военные рассматривают такой сценарий развития событий и готовы к нему.

10 октября ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала несколько пусков из Сирии по территории Израиля, часть выпущенных снарядов упала на открытой местности на территории страны, в ответ «в направлении источника запуска в Сирии» были нанесены артиллерийские и минометные удары.