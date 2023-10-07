Еще одна плотина может быть разрушена на Украине. Об этом сообщили бойцы ВСУ

Украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС для реализации «каховского сценария» и провокации против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур. В начале июня была разрушена плотина Каховской ГЭС в Херсонской области — в результате разлива Каховское водохранилище высохло и создало новые возможности для наступления украинских военных. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Минирование ГЭС

Киев заминировал Кременчугскую ГЭС в Светловодске Кировоградской области для провокации против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию»,

— сообщил собеседник агентства.

По его словам, сведения о готовящемся подрыве поступают от украинских военнослужащих, которые охраняют периметр гидроэлектростанции.

Плотина ГЭС образует Кременчугское водохранилище, это третья ступень Днепровского каскада украинских ГЭС. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин составляет 700 мегаватт.

Гидроэлектростанция несколько раз попадала под ракетные обстрелы. Украинские СМИ сообщали о взрывах на энергетических объектах в районе Светловодска. В этот момент в самом городе пропадало как электричество, так и водоснабжение. Отмечалось, что события вызывали панику среди местных жителей, поскольку они опасаются подтопления из-за повреждений ГЭС.

Что случится после прорыва

Портал «Кременчуг.онлайн» в 2010 году поговорил с региональным МЧС о возможных последствиях прорыва дамбы в Светловодске. Как отмечает ресурс, люди живут «на пороховой бочке». Также приводится конфигурация катастрофы в результате прорыва дамбы:

— Скорость течения воды — 35-40 км/ч.

— Максимальная высота волны — 8-12 м.

— Давление волны — 0,5 кг/см2.

— Высота воды в Кременчуге — 7,8-8,6 м.

— Время добегания волны до Кременчуга — 20-25 мин.

— Спад воды после затопления — 4 суток.

О возможных последствиях для самого Светловодска, где находится плотина, не сообщается.

По данным портала, под наиболее сильное затопление попадет центральная и правобережная части Кременчуга с населением на 2010 год 125,3 тыс. человек, а также значительная часть промышленных предприятий. Общая площадь затопления может составлять 56 квадратных километров. Наиболее сложная ситуация в случае сброса воды сложится в Крюковском районе города. В зону подтопления попадут 76 промышленных предприятий, 745 многоквартирных домов, 13,5 тыс. частных домов, 11 лечебных заведений и 55 учебных заведений.

«При катастрофическом затоплении возможны: гибель людей, значительные нарушения системы управления, оповещения и линий связи (до 116 км и 4 АТС), разрушение подстанций линий электросетей (до 3), канализационных сетей (106 км), тепловых сетей (49,5 км), железных дорог (до 55 км), газовых сетей — (104 км), железнодорожных мостов — 1, автомобильных мостов — 2», — отмечается на сайте.

По прогнозу на 2010 год потери предприятий по видам промышленности составили бы: машиностроение — 50%, легкой промышленности — 75%, стройкомплекса — 70%, транспорта — 35%, агропромышленного комплекса — 80%.

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня по Каховской гидроэлектростанции был нанесен удар, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС «варварской акцией» Киева и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. МИД РФ назвал случившееся терактом. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев подорвал сооружения Каховской ГЭС, чтобы не допустить на этом участке фронта наступления Вооруженных сил России.

Киев же обвинил в подрыве плотины Москву, утверждая, что это позволяло предотвратить наступление ВСУ. Глава Украины Владимир Зеленский, обвиняя Россию, назвал случившееся терактом. По его словам, конструкции станции были «подорваны изнутри».

Уровень затопления в Новой Каховке достигал 12 метров, в Алешках и Голой Пристани – 5 метров. К 10 июня с затопленных территорий было эвакуировано более 6 тыс. человек. На подконтрольной России территории Херсонской области затопило 35 населенных пунктов, в этой зоне на тот момент находилось 22-40 тыс. человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, подрыв Каховской гидроэлектростанции был направлен на формирование угрозы биологической безопасности, но специалистам удалось не допустить любых осложнений эпидемиологического характера.