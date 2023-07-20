«Каховского водохранилища уже нет, остались лужицы». Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал

Центральный пляж Днепра после разрушения Каховской ГЭС в Запорожье, 2023 год

Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. По его словам, самого Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. Северо-Крымский канал долгое время был главным источником воды для Крыма, теперь власти ищут возможности его заполнения.

Каховское водохранилище перестало существовать, на его месте остались «лужицы», заявил агентству РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

«Каховского водохранилища уже нет... Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», — заявил глава района.

По его словам, местность выглядит, «как в старые времена», до образования водоема из-за строительства ГЭС. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и больше «не разливаются» на месте бывшего водохранилища.

В то же время вода больше не поступает в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, сказал Сигута.

«Уже не поступает. Она (вода) уже на метр ниже уровня забора», — сообщил он.

Северо-Крымский канал начинается в Новой Каховке и ранее наполнялся водой из Каховского водохранилища. По этому каналу в Крым поступала вода до присоединения к России в 2014 году (источник покрывал около 85% потребностей жителей полуострова). После власти Украины построили на нем дамбу, и жители Крыма стали получать воду только из местных источников. Российские военные разблокировали канал в начале военной операции.

После обрушения Каховской ГЭС глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что власти прорабатывают альтернативные варианты заполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра.

«Установка насосов на реке Днепр и подача до 40 куб. м/с воды в Северо-Крымский канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории республики», — заявлял он.

В начале июня, по его словам, водохранилища Крыма были заполнены на 80%.

Риски для экологии

Специалисты из Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Украины днем ранее также заявили, что водохранилища больше нет.

Из общей площади водоема, которая 5 июня составляла более 2 тыс. кв. км, осталось лишь 261,1 кв. км. Это 12,7% от начальной площади водохранилища.

В начале июля эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков заявил, что обмелевшее водохранилище сравнимо с токсичной пустыней.

«Сегодня Каховское водохранилище ощутимо обмелело, обнажив часть донных отложений. Совокупность таких участков можно называть Каховской пустыней по аналогии с печально известным Аралкумом, которая также будет пылить и «разносить» поллютанты на дальние расстояния», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что негативное воздействие исчезновения водохранилища может коснуться «десятков регионов России».

Верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки была разрушена 6 июня. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой, которая ушла спустя несколько дней. Россия и Украина обвинили в произошедшем друг друга. Существует также версия о том, что обрушение дамбы произошло из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция разрушена полностью и восстановлению не подлежит.

Российская сторона сообщала о 48 погибших и 126 пострадавших после прорыва дамбы, украинская — о 21 погибшем.

Общий ущерб Херсонской области власти оценили в 40 млрд рублей. Врио губернатора региона Владимир Сальдо предположил, что на восстановление ГЭС необходимо около двух лет и 200 млрд рублей. По его словам, начать строительство можно будет только после завершения боевых действий.