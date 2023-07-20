«Каховского водохранилища уже нет, остались лужицы». Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал

Каховское водохранилище перестало существовать, на его месте остались «лужицы», заявил агентству РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
«Каховского водохранилища уже нет... Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», — заявил глава района.
По его словам, местность выглядит, «как в старые времена», до образования водоема из-за строительства ГЭС. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и больше «не разливаются» на месте бывшего водохранилища.
В то же время вода больше не поступает в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, сказал Сигута.
«Уже не поступает. Она (вода) уже на метр ниже уровня забора», — сообщил он.
Северо-Крымский канал начинается в Новой Каховке и ранее наполнялся водой из Каховского водохранилища. По этому каналу в Крым поступала вода до присоединения к России в 2014 году (источник покрывал около 85% потребностей жителей полуострова). После власти Украины построили на нем дамбу, и жители Крыма стали получать воду только из местных источников. Российские военные разблокировали канал в начале военной операции.
После обрушения Каховской ГЭС глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что власти прорабатывают альтернативные варианты заполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра.
«Установка насосов на реке Днепр и подача до 40 куб. м/с воды в Северо-Крымский канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории республики», — заявлял он.
В начале июня, по его словам, водохранилища Крыма были заполнены на 80%.
Риски для экологии
Специалисты из Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Украины днем ранее также заявили, что водохранилища больше нет.
Из общей площади водоема, которая 5 июня составляла более 2 тыс. кв. км, осталось лишь 261,1 кв. км. Это 12,7% от начальной площади водохранилища.
В начале июля эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков заявил, что обмелевшее водохранилище сравнимо с токсичной пустыней.
«Сегодня Каховское водохранилище ощутимо обмелело, обнажив часть донных отложений. Совокупность таких участков можно называть Каховской пустыней по аналогии с печально известным Аралкумом, которая также будет пылить и «разносить» поллютанты на дальние расстояния», — сказал он.
Ученый подчеркнул, что негативное воздействие исчезновения водохранилища может коснуться «десятков регионов России».
Верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки была разрушена 6 июня. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой, которая ушла спустя несколько дней. Россия и Украина обвинили в произошедшем друг друга. Существует также версия о том, что обрушение дамбы произошло из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция разрушена полностью и восстановлению не подлежит.
Российская сторона сообщала о 48 погибших и 126 пострадавших после прорыва дамбы, украинская — о 21 погибшем.
Общий ущерб Херсонской области власти оценили в 40 млрд рублей. Врио губернатора региона Владимир Сальдо предположил, что на восстановление ГЭС необходимо около двух лет и 200 млрд рублей. По его словам, начать строительство можно будет только после завершения боевых действий.