«Планов по мобилизации нет»: Шойгу заверил, что для проведения СВО хватит добровольцев

У Генштаба ВС России нет планов по дополнительной мобилизации. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, войска располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения спецоперации на Украине. Он также отметил, что комплектование войск обеспечивается за счет активного подписания контрактов гражданами с Минобороны. О чем еще рассказал Шойгу — в материале «Газеты.Ru».

Планов на мобилизацию нет

Планов по дополнительной мобилизации у Генштаба нет, войска располагают необходимым числом военных для проведения СВО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные Силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции»,

— сообщил Шойгу.

По его словам, сложившейся обстановке способствует активная роль и «патриотическая позиция» граждан в подписании контрактов с Минобороны. Только в сентябре, отметил он, подписано более 50 тыс. контрактов. С начала года — более 335 тыс. человек.

Также Шойгу рассказал о ходе призыва по срочной службе. Цель осеннего призыва — 130 тыс. человек. Министр еще раз заверил, что срочников не отправят служить в новые регионы.

Контрактников и добровольцев достаточно

Власти и военное руководство неоднократно заявляли об отсутствии необходимости новой мобилизации. Так, 29 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский сообщил, что у ГШ нет планов по мобилизации, поскольку желающих поступить на военную службу по контракту и добровольцев «достаточно для выполнения возложенных задач» в зоне СВО.

4 августа в разговоре с «Газетой.Ru» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой волной мобилизации в России «и не пахнет». Так он прокомментировал принятие законопроекта об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

«Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все», — объяснил он.

20 сентября 2022 года Картаполов назвал неоправданными опасения по поводу введения того, что поправки в УК, вводящие понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», являются подготовкой базы для всеобщей мобилизации. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.

13 июня в ходе встречи с военкорами президент Владимир Путин говорил, что не видит необходимости проводить дополнительную мобилизацию. Он признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил глава государства. Он также заметил, что мобилизацию нужно проводить под определенные цели — зависит от того, «чего мы хотим». Президент упомянул, что слышал о призывах мобилизовать 1 млн или 2 млн человек.

Новые правила взаимодействия с военкоматами

Осенняя призывная кампания 2023 года стала первой после ужесточения наказания за нарушение правил призыва и воинского учета. Неявка в военкомат по повестке без уважительной причины теперь наказывается штрафом от 10 до 30 тыс. рублей.

Если не уведомить военкомат об изменении семейного положения, места работы, учебы, должности, образования, а также сведений о переезде, то это грозит штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а утеря или порча документа воинского учета — штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также с осенним призывом начала в тестовом режиме работать система электронных повесток, которые дублируют бумажные. Электронную повестку можно получить в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах» и в Едином реестре военнообязанных. Полноценно система заработает только с 2025 года.

На этот осенний призыв не распространяется закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет. Его действие начнется с 1 января 2024 года.