«Планов по мобилизации нет»: Шойгу заверил, что для проведения СВО хватит добровольцев

Планов на мобилизацию нет
Планов по дополнительной мобилизации у Генштаба нет, войска располагают необходимым числом военных для проведения СВО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные Силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции»,
— сообщил Шойгу.
По его словам, сложившейся обстановке способствует активная роль и «патриотическая позиция» граждан в подписании контрактов с Минобороны. Только в сентябре, отметил он, подписано более 50 тыс. контрактов. С начала года — более 335 тыс. человек.
Также Шойгу рассказал о ходе призыва по срочной службе. Цель осеннего призыва — 130 тыс. человек. Министр еще раз заверил, что срочников не отправят служить в новые регионы.
Контрактников и добровольцев достаточно
Власти и военное руководство неоднократно заявляли об отсутствии необходимости новой мобилизации. Так, 29 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский сообщил, что у ГШ нет планов по мобилизации, поскольку желающих поступить на военную службу по контракту и добровольцев «достаточно для выполнения возложенных задач» в зоне СВО.
4 августа в разговоре с «Газетой.Ru» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой волной мобилизации в России «и не пахнет». Так он прокомментировал принятие законопроекта об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.
«Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все», — объяснил он.
20 сентября 2022 года Картаполов назвал неоправданными опасения по поводу введения того, что поправки в УК, вводящие понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», являются подготовкой базы для всеобщей мобилизации. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.
13 июня в ходе встречи с военкорами президент Владимир Путин говорил, что не видит необходимости проводить дополнительную мобилизацию. Он признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил глава государства. Он также заметил, что мобилизацию нужно проводить под определенные цели — зависит от того, «чего мы хотим». Президент упомянул, что слышал о призывах мобилизовать 1 млн или 2 млн человек.
Новые правила взаимодействия с военкоматами
Осенняя призывная кампания 2023 года стала первой после ужесточения наказания за нарушение правил призыва и воинского учета. Неявка в военкомат по повестке без уважительной причины теперь наказывается штрафом от 10 до 30 тыс. рублей.
Если не уведомить военкомат об изменении семейного положения, места работы, учебы, должности, образования, а также сведений о переезде, то это грозит штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а утеря или порча документа воинского учета — штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Также с осенним призывом начала в тестовом режиме работать система электронных повесток, которые дублируют бумажные. Электронную повестку можно получить в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах» и в Едином реестре военнообязанных. Полноценно система заработает только с 2025 года.
На этот осенний призыв не распространяется закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет. Его действие начнется с 1 января 2024 года.