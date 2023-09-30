После повреждения 37 оборонных предприятий на Украине создадут флот морских дронов и военный кластер

Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал о повреждении 37 предприятий ВПК на территории страны. Их планируют восстановить. Это заявление он сделал во время форума оборонных индустрий в Киеве, на котором Владимир Зеленский пообещал создать на Украине флот морских дронов и международный кластер по производству оружия и военной техники.

Ремонт 37 предприятий ВПК

Власти Украины изучают возможность восстановления работоспособности 37 поврежденных предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве:

«Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению».

По словам премьера, при этом Киев сотрудничает с партнерами. С кем именно, он не уточнил.

Шмыгаль также рассказал о планах кабмина нарастить объем расходов на подготовку производства продукции военного назначения в семь раз в 2024 году. При этом в проекте бюджета на следующий год уже заложен рекордный дефицит — около $42 млрд.

Международный военный кластер на Украине

Как отметил украинский премьер, власти прорабатывают идею создания замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов. В стране уже создали и развивают совместные со странами-партнерами предприятия и сервисные центры. Оборонно-промышленный комплекс Украины постепенно интегрируется в промышленную среду западных союзников.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме 30 сентября сообщил, что в стране начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО. Кроме того, налажено производстве морских дронов и беспилотников большой дальности.

«Мы создаем первый в мире флот морских дронов. <...> Мы начали производство орудий и снарядов натовских калибров», — подтвердил украинский президент.

Зеленский проинформировал и о планах развернуть в стране масштабный международный кластер по производству оружия и военной техники.

Генеральный директор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар, тоже присутствовавший на мероприятии, рассказал о намерении инвестировать порядка $100 млн в строительство на Украине завода по производству беспилотников. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже взял в аренду танковые заводы на Украине и с конца августа наладил ремонт танков Leopard на территории страны.

Цели ВС РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в начале недели сообщал о поражении места производства украинских ракет российскими военными. Из-за этого часть их производства переместили за пределы территории страны.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — признался чиновник.

Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что ВС РФ наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.

Так, в августе в Минобороны России проинформировали о нанесении масштабного ущерба ВПК Украины. Тогда официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что противник потерял склад с боеприпасами в Запорожской области, а также десятки беспилотников, четыре крылатые ракеты SCALP, две установки залпового огня «Ураган», самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

За прошедшую неделю ВС РФ лишила ВСУ пункта управления формирования «Иностранный легион», двух крупных арсеналов с вооружением и боеприпасами, отчитались в оборонном ведомстве. Также российские военные нарушили поставки вооружений иностранного производства украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.