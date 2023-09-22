Киеву пообещали дальнобойные ракеты с кассетной боевой частью. Пока неофициально

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне, США, 21 сентября 2023 года

Президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставить небольшую партию ракет ATACMS дальностью до 300 км. Об этом сообщают источники телеканала NBC. Срок поставки и число ракет не уточняется. Незадолго до этого The Washington Post сообщала, что Вашингтон склоняется к передаче Киеву ракет не с осколочно-фугасной, а с кассетной боевой частью.

Вашингтон и Киев кулуарно договорились о поставке «небольшой» партии дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников и собеседника в конгрессе, осведомленного о переговорах. Детали о дате и объеме поставки не уточняются.

Также источники не уточнили, когда будет сделано публичное заявление о передаче этого типа вооружений. Представитель в свою очередь заявил, что все еще ведутся дебаты о количестве и типе ракет, которые передадут Киеву.

Незадолго до публикации NBC газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон рассматривает передачу Киеву ATACMS не с осколочно-фугасной, а кассетной боевой частью.

«Кассетные системы залпового огня ATACMS с дальностью действия от 45 до 190 миль, в зависимости от выбранной версии, могли бы позволить Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и маршрутам материально-технического обеспечения далеко за российской линией фронта и укрепленными пунктами обороны»,

— пишет WP.

В свою очередь агентство РИА Новости обратилось в Белый дом за комментариями по вопросу ATACMS. Однако представитель американской администрации отказался отвечать на вопрос агентства.

«Мы не подтверждаем сообщения (о готовящейся передаче ATACMS. — ред.) и не станем их комментировать», — сказал представитель Белого дома.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан накануне заявил, что Байден пока не решил, поставлять ли Киеву ATACMS. До 21 сентября Вашингтон утверждал, что решения по этому вопросу нет.

Правозащитники выступают против использования кассетных боеприпасов из-за опасений, что неразорвавшиеся снаряды будут детонировать в мирное время и наносить повреждения гражданским лицам. Сейчас на вооружении ВСУ находятся американские кассетные боеприпасы. По данным Human Rights, использование этого вооружения задокументировано обеими сторонами конфликта.

Киев запрашивает у Вашингтона ракеты с 2022 года. В сентябре Foreign Policy утверждала, что американские ведомства, которые участвуют в обсуждении, одобрили поставку. Однако, по данным WP, Минобороны США опасается, что передача Украине большого количества ATACMS значительно подорвет американскую обороноспособность.

Президент России предупреждал, что при продолжении обстрелов российских территорий и продолжающихся поставках Киеву дальнобойных вооружений власти рассмотрят вопрос о создании на территории Украины «какой-то санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы достать нашу территорию».

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — сказал президент.

Итоги ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября выступал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Тогда он озвучил свой мирный план по прекращению конфликта, состоящий из двух пунктов. План включает в себя полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

По данным Bloomberg, Зеленский в Нью-Йорке вел себя очень эмоционально. Такое поведение Зеленского издание связало с ростом давления союзников на Киев, которые призывают подумать, какой Украина выйдет из военного конфликта:

«Временами он становился очень эмоциональным во время этой дискуссии и резко критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляли оружие».

Агентство сообщило, что спор Зеленского с одним из крупнейших союзников «вышел из-под контроля», и «это лишь один намек на ту напряженность, которая нарастает за кулисами».

Кроме того, Зеленский, пишет CNN, «внезапно осознал», что возможное возвращение Дональда Трампа к власти в США в 2024 году может помешать многомиллиардной поддержке, от которой зависит ход конфликта на Украине.

Тем не менее в ходе визита Зеленского в США Киев получил от Вашингтона оружия и техники на $128 млн. Поставки еще на $197 млн будут обеспечены оборонным ведомством из выделенных ранее пакетов. В список помощи войдут зенитные комплексы Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, противотанковые комплексы Javelin и еще одна батарея ПВО Hawk. Ракеты ATACMS в список не вошли.