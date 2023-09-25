«Продолжали держать оборону». Путину рассказали о подвиге российских военных

Президенту России Владимиру Путину рассказали о бое российских военных в районе поселка Урожайное на Южно-Донецком направлении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Глава Минобороны Сергей Шойгу представил замкомвзвода Ивана Калашникова к званию Героя России. Другие бойцы получили ордена Мужества. Что известно о бое в Урожайном — в материале «Газеты.Ru».

Президенту России Владимиру Путину подробно рассказали о героическом бое российских военнослужащих в районе поселка Урожайное. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Накануне министр обороны [Сергей] Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода [Иваном] Калашниковым. Бой героический, и обо всех деталях Шойгу рассказал Путину, о том, что там происходило», — сообщил Песков.

Также он напомнил, что Калашникова «за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника» представили к званию Героя России. Ранее он получил медаль «За отвагу». Другие участники боя получили ордена Мужества.

Минобороны РФ сообщало, что в районе поселка Урожайное на Южно-Донецком направлении пятеро российских военнослужащих 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку 12 бойцов ВСУ и заставили их бежать.

Двое российских бойцов получили ранения, но продолжали держать оборону. Основной натиск принял на себя Калашников: находясь в поле зрения противника, он вел постоянный прицельный огонь. Двое других бойцов работали по украинским штурмовикам из блиндажей. «Пробить нашу оборону штурмовикам ВСУ оказалось не по силам. Несмотря на численное превосходство, они были вынуждены отступить», — отметили в Минобороны.

Подробности боя

Командир отделения с позывным «Шмель» рассказал, что на опорный пункт, который удерживали российские войска, было две атаки:

«Командир поставил задачу занять опорник и держать его. Началась стрельба, мы стали подавлять их огнем. Слышали, как они кричали по рации своим: «Спасите, помогите!». Такое было. Первые – они быстро ушли, бой буквально минут 40 длился. А вечером началось опять движение, в нашу сторону поехал украинский танк и две боевые бронемашины. Позже услышали, как танк подорвался, а боевые машины стали спешивать пехоту. Танк поковылял назад, а мы дали координаты высадки своим, они с АГС и минометов пехоту покрошили маленько, но все равно до нас дошли. Опять начался контактный бой».

По словам «Шмеля», когда украинские военные оказались на позициях, у них возникли определенные сложности из-за незнания их устройства — на них сразу «посыпались» гранаты.

Старший стрелок с позывным «Седой» отметил, что украинские военнослужащие в основном действовали с помощью гранат и почти не применяли стрелкового оружия. По его словам, боеприпасов для ведения боя на опорном пункте было достаточно:

«Больше гранатами перекидывались. Стрелковый бой был только практически в конце — с нашей стороны, когда я с подствольного гранатомета начал работать. <...> У нас с собой были боеприпасы, плюс на опорном пункте были боеприпасы. Потому что это же наш опорник. Там находилось... для ведения боя нам хватало. Даже для работы с бронетехникой хватало».