Больше дронов и советских бомб. Как армия РФ меняет тактику на поле боя

Российская армия успешно адаптируется в меняющейся обстановке боевых действий против Украины, пишет The Wall Street Journal. Газета отмечает, что Россия «извлекла уроки из ошибок», допущенных во время начальной фазы конфликта, это обстоятельство «может создать трудности для Украины». Forbes пишет, что начиненные взрывчаткой российские дроны вывели из строя два из десяти шведских танков Stridsvagn 122 на востоке Украины. Как изменилась тактика российской армии — в материале «Газеты.Ru».

Армия РФ извлекает уроки из ошибок

Вооруженные силы России смогли адаптироваться к реалиям на поле боя в ходе конфликта на Украине. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

«Мы зафиксировали несколько направлений, по которым [РФ] адаптируется, и, разумеется, внимательно следим [за этим процессом]», — цитирует газета командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.

Авторы публикации отметили, что Россия «извлекла уроки из ошибок», допущенных во время начальной фазы конфликта. Это обстоятельство, как говорится в публикации, «может создать трудности для Украины».

The Wall Street Journal пишет, что вооруженные силы РФ стали более активно задействовать беспилотные летательные аппараты и переместили склады с боеприпасами и техникой за пределы зоны действия американских реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом ВСУ пока не удается адекватно отвечать на подобные изменения российской тактики, что стало одной из основных причин «пробуксовки контрнаступления».

Беспилотники против танков

Журнал Forbes сообщил, что начиненные взрывчаткой российские беспилотники вывели из строя два из десяти шведских танков Stridsvagn 122 на востоке Украины, в 16 км к западу от Сватово.

Эту модификацию немецкого Leopard 2A5 считают лучшим танком в рядах украинской армии.

«69-тонный Strv 122 <...> возможно, является лучшим танком Украины — по крайней мере до тех пор, пока в этом месяце не начнут поступать американские М-1», — сказано в материале.

Журнал отмечает, что украинским специалистам будет сложно починить бронемашины самостоятельно, поэтому их могут отправить на ремонт в Польшу.

ПВО не «берет» советские бомбы

Издание Business Insider сообщило об «особенно неприятной» проблеме ВСУ — американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы.

«Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО», — говорится в материале.

Авторы публикации пишут, что средства ПВО, полученные Украиной от Запада, предназначены для поражения более легких целей, а не тяжелой советской бомбы эпохи СССР.

В материале говорится, что в обнаружении массивной бомбы проблемы нет, но проблема заключается в перехвате – с борта самолета она падает менее минуты.

«Однако сброс старых бомб создает проблемы для российских военных. Расстояние, с которого вы можете нанести удар по противнику, невелико, что вынуждает самолеты залетать в опасную зону действия систем ПВО противника. В результате русским пришлось приспосабливаться», — говорится в материале Business Insider.

Издание отмечает, что Россия модифицирует советские бомбы, оснащая их системами наведения, чтобы создать дешевую и эффективную замену дорогим управляемым ракетам.

«Попытки перехватить эти бомбы неэффективны. Они нерациональны. Единственный способ остановить их — атаковать самолеты, которые сбрасывают бомбы», — говорил в интервью New York Times пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат.

Именно поэтому Украина просит своих союзников предоставить ей истребители F-16. Несколько стран уже согласились поставить Киеву такое вооружение, однако для управления истребителями пилотам ВСУ необходимо пройти обучение, которое может длиться несколько месяцев. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в 2024 году.