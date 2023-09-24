«Настоящее чудо». При атаке на штаб Черноморского флота уцелела икона Ушакова

Деревянная икона причисленного к лику святых флотоводца Федора Ушакова чудом уцелела после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе и пожара в здании, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор предложил устроить крестный ход с иконой Ушакова по всем населенным пунктам Севастополя.

Икона русского флотоводца Федора Ушакова, хранящаяся в штабе Черноморского флота, не пострадала в результате ракетного удара ВСУ в пятницу, 22 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» — написал Развожаев.

Федор Ушаков Фёдор Фёдорович Ушаков (1745-1817) — выдающийся русский флотоводец и адмирал, командующий Черноморским флотом (1790-1798) и русской эскадрой в Средиземном море (1798-1800). Считается, что ни проиграл ни одного сражения. В 2001 году причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин.

Губернатор считает, что «непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе». Он обратил внимание на надпись на свитке иконы: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

Развожаев сообщил о намерении предложить благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову совершить крестный ход с иконой по всем населенным пунктам Севастополя 15 октября. В этот день отмечается день памяти Федора Ушакова. «Мы едины — потому непобедимы!» — написал Развожаев.

Удар по штабу флота

Атака, в результате которой могла бы пострадать икона, состоялась днем в пятницу, 22 сентября. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, было повреждено историческое здание, там произошел пожар. Один военнослужащий пропал без вести, люди на улицах не пострадали. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом сбили пять крылатых ракет.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВСУ сообщил, что удар был нанесен ракетой Storm Shadow — британско-французской крылатой ракетой воздушного базирования. Во Франции для этого оружия используют название Scalp. Дальность стрельбы — 250–500 км.

Об этом же сообщают источники «Коммерсанта» на Черноморском флоте. По их данным, удары были нанесены двумя Су-24 ВВС Украины ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Во время атаки в небо над Черным морем был поднят разведывательный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США, который мог координировать действия ВСУ, отмечает Sky News.

Это не первая атака на штаб ЧФ. Год назад по нему был нанесен удар беспилотником, доставившим взрывное устройство небольшой мощности. Шесть человек получили ранения.