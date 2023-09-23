Военные РФ подбили в зоне СВО танк Leopard. Его экипаж состоял из немецких солдат

Военнослужащие РФ уничтожили в зоне СВО немецкий танк Leopard с экипажем из солдат бундесвера. До этого Минобороны Германии отрицало, что ВС страны вовлечены в боевые действия на Украине. Командир российской разведгруппы с позывным «Легенда» рассказал, о чем успел сообщить раненый немецкий механик перед смертью.

Военнослужащие РФ уничтожили в зоне СВО танк Leopard с немецким экипажем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира разведгруппы с позывным «Легенда», действующей на Запорожском направлении.

По его словам, после того как новый «мясной штурм» противника был остановлен при помощи противотанковой управляемой ракеты, российские военные направились к сожженной технике, рассчитывая взять кого-то в плен для получения информации.

«И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли (экипаж танка Leopard составляет четыре человека. — «Газета.Ru»). Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте. — «Газета.Ru»)», — рассказал командир группы.

Он уточнил, что механик не был наемником, а, как и весь экипаж танка, входил в одну роту бундесвера. Раненый назвал свою бригаду и место ее дислокации. Ему была оказана медицинская помощь, однако от полученных ран он скончался.

«Я спросил у дока, сколько он еще проживет, и док ответил — еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут «задвухсотился» (умер, от «груз 200» — погибший в боевых действиях. — «Газета.Ru»)», — сообщил источник.

До этого об участии в боевых действиях военнослужащих бундесвера на стороне Украины не сообщалось.

«Конечно же, военнослужащие бундесвера никоим образом не вовлечены в военные действия. Если же вы спрашиваете о немецких гражданах, то у меня нет сведений на этот счет», — говорил в апреле представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац.

Что известно о Leopard на Украине

В начале 2023 года ряд стран Запада, включая США, Польшу, Германию и Великобританию, договорились о поставках танков для ВСУ. Весной они передали первые танки Leopard 2 Украине. Запад обещал поставить ВСУ в общей сложности свыше 100 таких машин.

Минобороны с начала минувшего лета в своих сводках неоднократно заявляло об уничтожении танков Leopard в зоне специальной военной операции. В июле министр обороны России Сергей Шойгу сообщал об уничтожении 16 таких боевых машин.

«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

В ходе июльской встречи с президентом России его белорусский коллега Александр Лукашенко утверждал, что за один бой было уничтожено более 15 танков Leopard.

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — согласился тогда Путин.

Награда за подбитые танки

В июне Григорий Лепс, Николай Басков и другие российские музыканты поддержали идею основателя группы «Земляне» Владимира Киселева выдавать денежную премию за уничтожение танков Leopard на Украине. Команда Киселева обещала платить российским военным и гражданским по 700 тысяч рублей за каждый подбитый танк Leopard 1 и по одному миллиону рублей — за Leopard 2.

В июле в соцсетях Лепса появилось видео, на котором человек в маске благодарит музыканта за выплаченный ему миллион рублей за подбитый танк.

«Я ответил за свои слова», — подписал это видео певец.

С критикой поставок вооружений Украине неоднократно выступало высшее руководство России.

«Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты», — говорил Путин на концерте в честь годовщины Сталинградской битвы в феврале.

По его словам, Москва знает, «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».