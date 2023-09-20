Варшава объявила о прекращении поставок оружия Киеву

Украина больше не получает оружие от Польши, поскольку Варшава решила вооружаться сама, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он также напомнил о принципе «хочешь мира — готовься к войне» и подчеркнул, что Польша сделала увеличенные заказы у производителей вооружений. Это произошло на фоне охлаждения польско-украинских отношений из-за зернового эмбарго. При этом президент Польши Анджей Дуда утверждал в августе, что Киеву нужно больше оружия.

Польша начала активно вооружаться, чтобы обеспечить собственную безопасность, поэтому поставки оружия Украине были прекращены. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения, исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Чтобы не пришлось защищаться, нужно иметь то, с помощью чего будешь защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы [вооружений]», — подчеркнул глава польского правительства.

Польша была третьим в мире поставщиком оружия Киеву после Вашингтона и Лондона. Объемы военной помощи ВСУ со стороны Варшавы составили €3 млрд.

Весной 2022 года Польша передала Украине техники и оружия на €1,5 млрд. В пакеты военной помощи вошли танки, бронетранспортеры, самолеты и беспилотники, артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня, системы ПВО и стрелковое оружие. Кроме того, ВСУ получили от польских военных множество боеприпасов разнообразных калибров.

В частности, украинской армии отправили более 300 танков, 14 истребителей МиГ-29, один БПЛА Bayraktar, несколько десятков 155 мм самоходных артиллерийских установок Krab, зенитные ракетные комплексы «Оса» и переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, более 100 различных бронеавтомобилей, реактивные системы залпового огня времен СССР.

Объявление Моравецкого о прекращении поставок оружия Киеву прозвучало на фоне охлаждения отношений между двумя странами. Причиной тому стал запрет на ввоз зерна с Украины.

16 сентября Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна, в ответ Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Национальный банк Украины оценивал потери из-за запрета на экспорт украинского зерна в Европу примерно в $600 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что «некоторые друзья» Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, «подыграв» таким образом Москве. Посол Украины в Варшаве был вскоре вызван в МИД Польши, где ему заявили протест.

Еще недавно в августовском интервью американской газете The Washington Post польский президент утверждал, что Украине нужно больше оружия.

«Вопрос в том, достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил в войне и одержать верх? И ответ, вероятно, отрицательный. У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это по тому факту, что они в настоящее время не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, им нужно больше помощи», — сказал Дуда.

Он также подчеркнул, что хотя в польском обществе есть усталость от войны, помогать Киеву власти Польши считают нужным — чтобы «защититься от российской угрозы и империализма».

Впрочем, вооружаться Польша начала еще раньше — в конце августа 2022 года министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские вооруженные силы продолжат закупать оружие.

Блащак отметил, что на тот момент Варшава закупала самоходные гаубицы Krab с оборудованием для четырех дивизионов.

«Речь идет о почти 100 гаубицах. Мы заказали 120 самоходных минометов Rak. В 2019 году мы заказали партию реактивных систем залпового огня HIMARS, а сейчас заказываем еще 500 ракет с дальностью до 300 километров», — сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, польская армия рассчитывает получить вертолеты AW149, а также, возможно, закажет американские вертолеты Black Hawk и ракетную установку WR-40 Langusta. Он отметил, что Польша намерена также приобрести американские зенитные ракетные системы Patriot и южнокорейские ракетные установки на колесном шасси K239 Chunmoo.

«Потребности настолько велики, что в любой области мы заинтересованы в технике. Диапазон очень широк», — резюмировал он.