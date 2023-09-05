Фейковая частичная мобилизация. Поддельный приказ Шойгу распространили в Сети

Украинские Telegram-каналы активно распространяют фиктивный приказ главы Министерства обороны России Сергея Шойгу о новой волне мобилизации, которая якобы должна начаться 11 сентября. Мобилизация, согласно «приказу», должна была быть менее масштабной, чем первая, — всего 200 тысяч человек. В Госдуме заверили, что никакой новой волны мобилизации не предвидится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Уже несколько дней в Интернете активно распространяются фотографии якобы приказа министра обороны России Сергея Шойгу о новой частичной мобилизации, которая должна начаться осенью. Согласно поддельному документу, «мобилизация» затронет до 200 тысяч россиян.

«Приказываю организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 000 граждан в срок не позднее 01.11.2023 г.», — говорится в тексте документа.

«Представители военных комиссаров» должны в рамках мобилизации организовать призыв 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года.

«Приказ» вступает в силу с 11 сентября 2023 года.

На официальном портале правовой информации России никаких упоминаний о существовании нового приказа о мобилизации нет. Последний зарегистрированный документ от Минобороны — приказ о надзоре в области безопасного использования и содержания лифтов и эскалаторов на объектах, подведомственных министерству.

О том, что приказ о мобилизации фальсифицирован, свидетельствует подпись Шойгу, которая не соответствует оригиналу. Также в распространяемом документе военные комиссары российских регионов названы «представителями военных комиссариатов», что неверно.

Служба по контракту

Депутат Госдумы Андрей Гурулев 2 сентября заверил, что мобилизации в России не будет, а все внимание будет уделено набору контрактников.

«У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет. Сегодня и зарплата, и социальные гарантии — они довольно-таки серьезные. И люди идут. О какой мобилизации мы говорим?» — удивился он.

Гурулев также подчеркнул, что промышленность одномоментно просто не смогла бы обеспечить оружием и боеприпасами всех российских мужчин, если мобилизацию все-таки бы начали.

Член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев тоже заверил, что никакой мобилизации в будущем не будет: осенью ожидается лишь плановый набор на контрактную службу в сентябре 2023-го.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России нет.

«Сегодня необходимости нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора»,— сказал Картаполов ТАСС.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках мероприятия в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией заявил, что с 1 января 2023 года контракт с Минобороны подписали около 280 тысяч человек.

«Я встречаюсь с руководителями субъектов Федерации очно, имея в виду значимость работы по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками», — отметил Медведев, пояснив, что часть контрактников находилась в запасе, еще часть — добровольцы.

Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в военной операции на Украине принимают участие почти 45 тысяч москвичей, из них по мобилизации ушло около 20 тысяч.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ее завершении. Всего планировалось призвать 300 тыс. человек, Путин сообщал о призыве 318 тыс. — мобилизованных и добровольцев. Мобилизация позволила сформировать в армии более 280 воинских частей и подразделений.