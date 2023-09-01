Курская АЭС, завод в Подмосковье, аэропорт Пскова: куда летели украинские дроны

Административное здание повреждено в результате удара БПЛА по Курчатову, где находится Курская атомная электростанция. У аэропорта Пскова нейтрализовали «неопознанный объект». Дроны сбиты над Московской, Белгородской и Брянской областями. Подробности новой атаки беспилотников на Россию – в материале «Газеты.Ru».

В 7.15 мск 1 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке БПЛА на город Курчатов – там расположена Курская атомная электростанция.

Изначально глава региона заявил о двух беспилотниках, в результате удара которых были повреждены административное здание и жилой дом. Впоследствии он уточнил, что дрон был один – его пролет ошибочно приняли за еще один.

«Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет», – написал Старовойт в Telegram.

Мэр Курчатова Игорь Корпунков также заявил о попадании одного беспилотника в административное здание. Он добавил, что мероприятия ко Дню знаний в городе состоятся.

Курская АЭС после атаки работает в штатном режиме, сообщается в официальном Telegram-канале станции. Второй и третий энергоблоки функционируют на мощности, установленной диспетчерским графиком, четвертый энергоблок находится в плановом ремонте с 18 августа, первый – в режиме эксплуатации «без генерации».

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природного»,

– говорится в сообщении.

Российское Министерство обороны на момент публикации материала еще не комментировало атаку на Курчатов.

В 7.21 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны вблизи подмосковных Люберец пресекли попытку пролета беспилотника к российской столице.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте произошедшего работают экстренные службы.

Минобороны РФ подтвердило информацию, уточнив, что дрон был уничтожен в воздухе. Как сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков, БПЛА сбили в районе деревни Сосновка на границе с Раменским городским округом.

Житель Люберец Владимир рассказал «Газете.Ru», что во время взрыва беспилотника средствами в доме была сильная вибрация от ударной волны. Он предположил, что дрон был сбит над детским санаторием в Овражках.

«Известно, что беспилотник сбили над Овражками, над детским санаторием, по-моему. ПВО отработало отлично. Направление беспилотников — на вертолетный завод в Томилино», — сообщил он.

На фоне атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были временно ограничены полеты, в настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме, сообщила Росавиация.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов. Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», – заявили в ведомстве.

Около полуночи в сети появилась информация о звуках стрельбы в районе аэропорта Пскова. Как впоследствии заявил губернатор области Михаил Ведерников, в районе воздушной гавани наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили «единичный неопознанный объект», он был нейтрализован.

«На земле никаких последствий нет», – написал глава региона в Telegram.

Минобороны России ситуацию в Пскове в настоящее время не комментировало.

Ранее аэропорт Пскова, расположенный примерно в 700 км от границы с Украиной, подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа. В результате ударов возник пожар, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76, о пострадавших не сообщалось. Киев не брал на себя ответственность за произошедшее, однако президент Украины Владимир Зеленский заявлял об успешном применении оружия по неназванной цели на расстоянии 700 км.

Белгородская и Брянская области

В 08.02 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородским районом, по его словам, был сбит беспилотник самолетного типа. На данный момент сведений о пострадавших не поступало, информация о последствиях на земле уточняется.

Министерство обороны подтвердило сообщение об уничтожении дрона, уточнив, что атака произошла около 07.30 мск. Дополнительных подробностей не приводится.

В 22.57 мск 31 августа об атаке БПЛА также сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он заявил, что над Брянским районом был сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал Baza уточнил, что среди обломков дрона обнаружено 10 кг взрывчатки (пластита).