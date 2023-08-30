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Политика

Взрывы в Пскове и Брянске. Онлайн

БПЛА атаковали военный аэродром Пскова

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RVvoenkor/Telegram
Аэропорт в Пскове атаковали беспилотники, подтвердил губернатор области Михаил Ведерников. Введен план «Эдельвейс» — спецслужбы перевели на усиленный режим. Повреждены как минимум четыре самолета Ил-76. Полеты над территорией региона ограничили. Над Брянском ПВО сбила три БПЛА. Минобороны также сообщило о беспилотнике, сбитом над Орловской областью. Предварительно, работает система ПВО. Над «Внуково», частью Московской области, Тульской областью и в Рязани ввели план «Ковер», сообщает Baza. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.
Трансляция
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02.06

02.02

⚡️Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до 50 человек в Черном море — Минобороны РФ.

01.59

ПВО над Брянском сбила три беспилотника, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

01.55

Информации о нештатных ситуациях в Тульской области не поступало — «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора

01.52

После атаки БПЛА в Пскове ввели план «Эдельвейс», спецслужбы перевели на усиленный режим, сообщает Mash. Всему личному составу выдали оружие и средства защиты.

01.48

❗️Минобороны России сообщило, что ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

01.38

01.33

«Внуково» возобновил прием рейсов после временного закрытия — ТАСС со ссылкой на авиационные службы

01.31

По предварительной информации, пострадавших во время атаки на псковский аэродром нет — губернатор

01.29

К заводу «Кремний» в Брянске подъехали машины экстренных служб — «Известия»

01.27

Аэропорт «Пулково» в Петербурге работает в штатном режиме — «РИА Новости»

01.25

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», во «Внуково» уже задержано 11 рейсов, один отменен. В «Домодедово» десять рейсов задержано, четыре отменено. В «Шереметьево» задерживаются четыре рейса.

01.23

01.21

Жители Тулы сообщают о вспышках в районе Чермета — местные паблики

01.19

Воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково закрыто — ТАСС со ссылкой на авиаслужбы

01.16

В Тульской области, а также над частью Московской области (в частности, в Мособласти в зону режима попадают Серпухов и Коломна), в Рязани и над частью Калужской области (Калуга и Обнинск) ввели специальный режим «Ковер», сообщает Telegram-канал Baza.

В России «Ковер» вводят, когда в небе замечают неизвестные объекты. Вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, обязана совершить срочную посадку или покинуть район.

01.13

В небе над Брянском тоже слышны взрывы. По предварительным данным, работает система ПВО.

01.11

Расстояние между Псковом и украинской границей — около 700 км. До границы с Латвией отсюда 65 километров, до границы с Эстонией — около 50-ти.

В Пскове базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ.

01.10

Здравствуйте, уважаемые читатели. Беспилотники в ночь на 30 августа атаковали аэропорт в Пскове. Очевидцы сообщают о громких взрывах и поднимающихся в небо столбах дыма. Повреждены как минимум четыре самолета Ил-76. «Газета.Ru» рассказывает о том, что происходит.

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План «Ковер» ввели в Тульской области, Рязани, Коломне и Серпухове
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