Взрывы в Пскове и Брянске. Онлайн

01.16

В Тульской области, а также над частью Московской области (в частности, в Мособласти в зону режима попадают Серпухов и Коломна), в Рязани и над частью Калужской области (Калуга и Обнинск) ввели специальный режим «Ковер», сообщает Telegram-канал Baza.



В России «Ковер» вводят, когда в небе замечают неизвестные объекты. Вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, обязана совершить срочную посадку или покинуть район.