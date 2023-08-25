Украинская ракета С-200 долетела до Калужской области. Легко ли ее сбить ПВО?

В ночь на 25 августа над территорией Калужской области огнем зенитных ракетных подразделений ВКС ВС РФ была поражена в полете ракета ЗРС С-200ВМ (предположительно, 5В28). Почему Киев использует модифицированные ракеты С-200 для атак на российские объекты и как российские средства ПВО сбивают такие цели — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Часть обломков ракеты С-200, сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) над Калужской областью, упала на территорию частного домовладения. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапша, системы ПВО работали в Малоярославецком и Жуковском районах. Никто не пострадал.

Модифицированные ракеты С-200 ЗУР 5В28 применялись и раньше — 12 августа Киев пытался атаковать ими Крымский мост. Тогда ПВО сбила ракеты над Керченским проливом.

ВСУ использует эти ракеты, потому что их много скопилось на складах и не нужно ждать поставок с Запада.

Как ранее писала «Газета.Ru», переоборудовать зенитную управляемую ракету (ЗУР) 5В28 в оперативно-тактическую (ОТР) не так уж и сложно. Вместо радиолокационной головки самонаведения ракеты 5В28Н ВСУ устанавливают гиростабилизированную платформу и спецвычислитель. И ракету уже можно использовать как ОТР. Возможно, украинцы ставят на ЗУР 5В28 более мощную осколочно-фугасную боевую часть (ОФБЧ).

При стрельбе по воздушным целям дальность полета ЗРС С-200 составляет 240-255 км. Однако при полете по баллистической траектории зенитная управляемая ракета может пролететь как минимум в два раза дальше. Были случаи, когда ракеты 5В28 долетали на 700 км.

Сбить ракету ЗРС С-200 современным российским зенитно-ракетных комплексам С-300/400, ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» достаточно просто.

Она велика по размерам (только длина изделия составляет около 11 м, а размах весьма больших по площади крыльев достигает 2,61 м) и обладает немалой отражающей поверхностью.

Чтобы боевая стрельба по ракете типа 5В28 прошла, что называется, в штатном режиме, она вначале должно быть своевременно обнаружено радиолокационными станциями радиотехнических войск (РЛС РТВ). С этого момента на все вышестоящие командные пункты выдается информация оповещения. В готовность номер один для выполнения боевой задачи приводятся зенитные ракетные дивизионы.

Подразделения РТВ (отдельные радиолокационные роты) завязывают трассу (именно так выражаются локаторщики) и через командный пункт соединения ПВО выдают беспоисковое целеуказание (ЦУ) зенитным ракетным подразделениям.

Беспоисковое целеуказание означает, что, получая ЦУ, радиолокаторы подсвета и наведения (многофункциональные радиолокаторы в С-400) зенитных ракетных дивизионов разворачиваются в направлении на цель, и боевые расчеты сразу обнаруживают ее при подъеме высокого напряжения на передающих устройствах и выходе в эфир. Затем операторы переходят на один из режимов сопровождения (РС – ручное сопровождение, АС – автоматическое сопровождение, СЦ – сопровождение цели) и при входе цели в зону поражения производят пуск ракет.

Иногда зенитные ракетные подразделения могут обойтись и собственными средствами разведки (к примеру, всевысотными обнаружителями типа 96Л6, которыми комплектуются зрдн С-400). Но в этом случае подразделения уже должны находиться в готовности номер один (на рабочих местах должен присутствовать полный боевой расчет), зенитные управляемые ракеты должны пройти цикл подготовки, дивизионы должны быть готовы к открытию огня.

Если система ПВО нужным образом выстроена и отлажена, все правила соблюдены, боевые расчеты обладают необходимым уровнем выучки, то никакой сложности в безусловном поражении воздушных объектов типа ЗУР 5В28 нет.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).