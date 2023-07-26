СБУ признала ответственность за подрыв на Крымском мосту

Глава СБУ Малюк назвал «одной из реализаций» Украины атаку на Крымский мост 8 октября 2022 года. Ранее в июле ответственность Украины за тот взрыв признавала глава Минобороны страны Маляр. Тогда на переправе взорвался грузовик, в результате чего частично обрушились два пролета дороги. ФСБ обвинила в подрыве Минобороны Украины. На прошлой неделе Крымский мост подорвали при помощи беспилотников. За тот инцидент официально Киев пока ответственность не признал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Операция СБУ

Взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года устроили под контролем Службы безопасности Украины (СБУ), публично признал глава спецслужбы Василий Малюк.

«Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить. <...> Это одна из наших (СБУ) реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — сказал он на церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной работе спецслужбы.

Мероприятие транслировали в эфире единого марафона украинских телеканалов, фрагмент видео украинское издание «Политика Страны» опубликовало в своем Telegram-канале.

9 июля заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр уже признавала нанесение удара по Крымскому мосту в октябре 2022 года. «273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — сказала она тогда. До этого Киев напрямую не подтверждал свою причастность к этому взрыву.

Взрыв грузовика

8 октября 2022 года — на следующий день после дня рождения президента России Владимира Путина — на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. Из-за этого на железнодорожных путях загорелись семь цистерн с топливом грузового поезда, проходящего по мосту. Два пролета дороги для движения автомобилей частично обрушились. В результате происшествия погибли четыре человека. Путин тогда назвал подрыв терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

В ФСБ посчитали организатором взрыва Главное управление разведки Минобороны Украины под руководством Кирилла Буданова. Всего установили 12 причастных к взрыву человек. Вскоре спецслужба задержала восьмерых соучастников, среди которых оказались пятеро граждан России, три украинца и один армянин.

По версии ФСБ, в грузовике установили бомбу, завернутую в строительную пленку. Машина с грузом начала путь из Одессы в Болгарию, затем отправилась в Армению, где груз растаможили в соответствии с правилами ЕАЭС. Грузовик со взрывчаткой через Грузию попал в Россию. В Армавире документ на груз изменили. После этого машина отправилась в Симферополь по Крымскому мосту, где бомба сдетонировала.

Атака беспилотниками

17 июля Крымский мост снова атаковали. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что взрыв устроили с помощью двух украинских беспилотных надводных аппаратов. В результате подрыва погибла семейная пара. Их не достигшая 18-летнего возраста дочь получила травмы. Один пролет автомобильной части моста оказался разрушен, еще на одном пролете сместилась ось. На железнодорожной части моста были несущественные повреждения.

Российский президент назвал атаку на мост жестокой из-за гибели людей и бессмысленной с военной точки зрения. В ответ на подрыв российская сторона нанесла несколько «ударов возмездия» по Одессе и Николаеву. Как сообщили в Минобороны, цели ВС РФ — места производства и хранения беспилотников, топливные хранилища и склады.

Неделей позднее глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что украинская армия продолжит атаковать Крым и Крымский мост. Он назвал республику и мост — «официальными целями» Киева. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью для ВСУ, которая «должна быть нейтрализована». По его словам, этот инфраструктурный объект используют для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма.

Официально в Киеве не брали на себя ответственность за подрыв Крымского моста беспилотниками в июля.