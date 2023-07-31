Потери Вооруженных сил Украины за прошедший месяц составили более 20,8 тыс. военных и более 2,2 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, сообщил 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он поблагодарил весь личный состав российских войск, участвующий в спецоперации. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Потери ВСУ за прошедший месяц превысили 20,8 тыс. военных и 2,2 тыс. единиц техники. Об этом в понедельник, 31 июля, рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, в числе потерянных вооружений ВСУ — 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley и 40 артиллерийских систем М777, а также 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Шойгу поблагодарил весь личный состав российских войск, участвующий в СВО на Украине, за службу, мужество и героизм.

«Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и, еще раз повторюсь, профессионализма», — сказал министр обороны на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось». По его оценкам, никаких успехов у Киева нет.

Кроме того, представителя Кремля попросили прокомментировать утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что «война возвращается на территорию России». «Нет, вряд ли», — указал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать это успехом Киева.

«Очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы [Киеву] странами НАТО, фактически расходуются неэффективно, бесцельно. Это тоже вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков западных столиц», — считает пресс-секретарь президента России.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, с 4 июня ВСУ предпринимают «безуспешные попытки наступления». 11 июля Шойгу информировал, что потери украинской армии с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Вооруженные силы Украины «не имеют успеха ни на одном направлении».

Спецоперация на Украине

21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, с которыми Москва подписала соглашения о сотрудничестве. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением действий РФ и призвала вывести войска с территории Украины.

Против Москвы поэтапно ввели масштабные санкции. Россия стала мировым лидером по количеству наложенных ограничений, обойдя Иран.

К марту прошлого года ВС РФ контролировали около 27% территории Украины, но к декабрю эта цифра сократилась до 18%. Так, войска РФ почти полностью ушли из Харьковской области в сентябре и покинули Херсон в начале ноября.

В конце сентября четыре региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – вошли в состав РФ по итогам референдумов. В России осенью провели частичную мобилизацию, а на территории новых регионов в октябре объявили военное положение.

По последним данным ООН, с начала боевых действий Украину покинули более 8 млн беженцев, еще столько же стали внутренне перемещенными лицами.