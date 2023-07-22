В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов. ВСУ подтвердили удар

В Крыму из-за удара беспилотников произошел взрыв на складе боеприпасов. Власти объявили эвакуацию населения в 5 км от места взрыва, движение по Крымской железной дороге приостановили. Глава Крыма Аксенов утром сообщал о попытке ВСУ осуществить «налет дронов» на инфраструктурные объекты. Украинские военные подтвердили, что ударили по складу боеприпасов.

Украинские беспилотники атаковали склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма. Произошла детонация боеприпасов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — написал он в Telegram-канале.

Проживающих в радиусе пяти километров от места пожара эвакуируют в пункты временного размещения. По соображениям безопасности власти решили приостановить движение на Крымской железной дороге. Аксенов рассчитывает, что последствия ЧП устранят в сжатые сроки.

Из-за детонации на складе боеприпасов в Крыму остановили четыре поезда дальнего следования, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс». Пассажиров двух из них доставят на конечные станции автобусами.

Telegram-канал Shot со ссылкой на пресс-службу правительства республики утверждает, что в Крыму атаковали два объекта: склад боеприпасов и нефтебазу.

Mash пишет, что ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму с помощью дрона, но пожар быстро потушили.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», взрыв произошел недалеко от поселка Октябрьское. Канал опубликовал видеозапись с поднимающимся неподалеку от железнодорожных путей черным дымом.

Советник главы администрации Крыма Олег Крючков призвал жителей не публиковать последствия атак на объекты.

«В сети снова появились видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг. Просим всех, кто знает авторов этих видео сообщить об этих людях в МВД или ФСБ», — написал Крючков.

Украинские военные официально подтвердили атаку на склад боеприпасов и нефтебазу в Крыму. «Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ», — сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

При этом ВСУ не назвали использованный для атаки вид вооружения, а Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что удар по нефтебазе и складу боеприпасов Черноморского флота был нанесен двумя крылатыми британскими ракетами Storm Shadow.

«Налет с использованием беспилотников»

Утром 22 июля Аксенов сообщал о «попытке налета с использованием БПЛА» на инфраструктурные объекты Красногвардейского района. Он также написал о работе МЧС на месте ликвидации возможных последствий.

Минтранс Крыма писал о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причин остановки движения власти не назвали, однако спустя несколько часов оно возобновилось.

Красногвардейский район находится в центральной части полуострова, его административный центр — поселок Красногвардейское.

В последнюю неделю Крым регулярно атакуют беспилотники. 20 июля власти сообщали об отражении атаки дрона в центральной части полуострова. В этот же день в поселке Раздольное ввели режим ЧС после того, как от взрыва беспилотника были повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток.

19 июля Аксенов сообщал, что из-за возгорания на военном полигоне в Кировском районе Крыма сдетонировала часть боеприпасов. Из-за пожара перекрыли участок трассы «Таврида» и эвакуировали более 2 тыс. человек. На следующий день обстановка на полигоне стабилизировалась, сообщили в МЧС. Власти не называли причины ЧП, но одной из версий, почему произошел пожар, был «прилет» со стороны Украины.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два надводных дрона, один пролет автомобильной части моста оказался полностью разрушен, погибли два человека. Российские власти назвали произошедшее терактом и обвинили в его организации украинские власти. Киев причастность к атаке не подтвердил. При этом украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что взрыв на мосту — спецоперация СБУ и ВМС Украины.