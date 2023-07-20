Две атаки дронов за сутки, погиб подросток. Что происходит в Крыму

В поселке Раздольное в Крыму введен уровень муниципальной ЧС после удара беспилотника

Крым дважды за день подвергся атакам беспилотников. В поселке Раздольное ввели режим ЧС после того, как утром в результате атаки дрона были повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток. В последние несколько дней Крым подвергается атакам со стороны Украины: 17 июля был повторно подорван Крымский мост, 18 июля полуостров атаковали 28 беспилотников, а 19 июля на военном полигоне произошел пожар. Что происходит в Крыму — в материале «Газеты.Ru».

В Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Это второй БПЛА, атаковавший полуостров за сегодня.

«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он.

По информации «Коммерсанта», очевидцы сообщали о звуках взрывов в районе Гвардейского в Симферопольском районе.

Ранее в поселке городского типа Раздольное в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника. Утром в результате удара там погибла девочка-подросток и были повреждены четыре здания.

Телеканал «Крым 24» сообщил, что в результате атаки в поселке повреждения получили детский центр, дом культуры, мебельный магазин и ресторан. По словам главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, повреждения имущества в поселке незначительные, их можно быстро устранить.

«В основном [пострадал] центр поселка, центральная площадь, Дом культуры, торговые точки — в основном частные, ресторан. Много мелких магазинов. Было обращение от банка — выбило стекла. Погибла девочка 2008 года рождения, информации о других пострадавших нет», — сообщил собеседник ТАСС в экстренных службах.

По данным Telegram-канала Mash, погибшая 14-летняя девочка ушла из дома, чтобы вместе с подругой встречать рассвет. Беспилотник попал в здание магазина «Метро», когда она проходила рядом и говорила по телефону с родителями.

От взрыва девочка получила множественные ранения, ее доставили в операционную в 5:00 без сознания, дыхания и сердечной деятельности, с расширенными зрачками, пишет Mash. Спасти ребенка не удалось.

Регулярные нападения

В последние дни полуостров регулярно подвергается атакам. 18 июля Крым атаковали 28 беспилотников. Минобороны сообщило о 17 сбитых дронах на востоке полуострова. Еще 11, по данным ведомства, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, никто не пострадал.

На следующий день, 19 июля, на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар, из-за чего перекрыли трассу «Таврида». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, там сдетонировала часть боеприпасов. Одной из версий, почему произошел пожар, был «прилет» со стороны Украины. Официально власти не называли причину возгорания.

Около 2,2 тыс. человек из четырех населенных пунктов, проживающих в радиусе 5 км от полигона, эвакуировали, объяснив решение «перестраховкой».

17 июля два морских беспилотника атаковали Крымский мост, погибли два человека. Россия обвинила в произошедшем Украину, в Киеве причастность к произошедшему не подтвердили. При этом украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что взрыв на мосту — спецоперация СБУ и ВМС Украины.

Новые детали атаки на мост

Хакерская группировка RaHDit 20 июля опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых, по их мнению, могли запустить беспилотные катера к Крымскому мосту. Сообщение группы опубликовало госагентство РИА Новости.

Согласно утверждению хакеров, в операции могли участвовать два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Один из них, по словам хакеров, дрейфовал за несколько дней до атаки напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска, а второй находился южнее. Группировка утверждает, что позднее танкеры встретились, и дроны были перегружены с одного судна на другое.

Владелец танкера Beks Loyal компания Beks Shipmanagement & Trading A.S. отвергла утверждения о причастности судна к атаке на Крымский мост.

«В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic. Эта новость не соответствует действительности», — заявил РИА Новости глава операционного департамента фирмы Эфе Туналы.

По его словам, судно находилось как минимум в 100 милях (около 185 км) от места происшествия и оно «никоим образом не связано с военной деятельностью». Представитель компании заявил, что фирма имеет тесные деловые связи с Россией и обеспокоена произошедшим на мосту.

По данным Marine Traffic, на которые ссылается РИА Новости, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил на Украине 5 июля и прибыло в Элефсис в Греции 18 июля.

Не только Крым в последнее время подвергается атакам. Украинские власти третью ночь подряд сообщают об ударах по Одессе и Николаеву. Минобороны России назвало первый из них «ударом возмездия» за Крымский мост, утверждая, что атаки проводились по местам, где готовились удары против России с применением беспилотных надводных аппаратов.