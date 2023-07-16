«Атака была массированной и продолжительной». Севастополь подвергся нападению БПЛА

Прошлой ночью девять беспилотников и два безэкипажных катера украинских ВС попытались атаковать Севастополь. Губернатор Развожаев рассказал, как флот и силы ПВО предотвратили нападение. В Минобороны РФ назвали произошедшее террористической атакой. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ночью 16 июля системы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку девяти беспилотников в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал губернатор в Telegram.

Еще один беспилотник сбили в районе мыса Манганари в Севастополе.

«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали», — заявил Развожаев.

Он уточнил, что «сейчас в городе все спокойно», однако все оперативные службы находятся в боевой готовности.

Минобороны РФ отреагировало на атаку

В Министерстве обороны России подтвердили отражение нападения дронов, назвав инцидент террористической атакой. Ведомство заявило, что семь беспилотников и два безэкипажных катера полупогруженного типа пытались атаковать объекты на территории полуострова.

Два летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря далеко от берега, а еще пять БПЛА потерпели крушение благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.

«В северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ», — уточнило министерство.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Хроника ночной атаки

О том, что город атаковали беспилотники, Развожаев сообщил около трех часов ночи. За полтора часа до этого о звуках взрывов в городе сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и Telegram-канал Shot.

«В Севастополе громко! Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз», — писал Рогов в Telegram-канале.

Shot сообщал, что было слышно как минимум два сильных взрыва со стороны Севастопольской бухты.

На фоне атаки беспилотников там было приостановлено движение паромов и катеров.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — сообщил департамент транспорта Севастополя.

На конечных остановочных пунктах «Площадь Нахимова» и «Площадь Захарова» организовали работу автобусов. Движение морского транспорта возобновили спустя три часа.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. С лета 2022 года атаки на город существенно участились. Последний раз глава города сообщал об отражении нападения беспилотников 25 мая. Тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других удалось сбить над морем. 19 мая силы ПВО сбили четыре беспилотника в Северном Крыму.

На полуострове с октября 2022 года действуют средний уровень реагирования и желтый (высокий) уровень террористической опасности.