«Все украинские БПЛА уничтожены». Крым атаковали два десятка дронов

Более 20 украинских беспилотников сбили сегодня ночью над Черным морем российские силы ПВО, заявили в Минобороны РФ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь сообщил, что более десятка БПЛА атаковали город и полуостров. Однако все попытки прорвать оборону провалились, а жертв и разрушений в Крыму нет. В последнее время ВСУ все чаще бьют по полуострову с помощью БПЛА и ракет.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили над акваторией Черного моря 22 беспилотника, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи <…> обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 мая сообщил, что Крым и Севастополь атаковало более десяти украинских дронов.

«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Советник главы Крыма Олег Крючков также сообщал, что все ночные попытки прорыва противовоздушной обороны полуострова были сорваны. Жертв и разрушений в Крыму не зафиксировано. Он также опубликовал в своем Telegram-канале фотоснимок одного из сбитых беспилотников.

«Один из беспилотников, которые ночью атаковали Крым. Посажен системами радиоэлектронной борьбы. Полуостров под надежной защитой. Доверяем только официальным источникам», — подписал Крючков фотографию.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что посаженный дрон – сделанный в Китае Mugin-5 Pro. Он способен нести полезную нагрузку весом до 25 кг, проводя в полете до семи часов.

Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, Крым был атакован беспилотниками ВСУ, причем один из них был сбит над Севастополем – возле мыса Фиолент.

«Осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, в паре километров от села Новодолинка на северо-востоке Крыма нашли воронку размером 5 на 6 м, глубиной 6 м. Ее обнаружили в полдень 6 мая, передает Baza. Рядом с воронкой были найдены различные металлические обломки неустановленного предмета.

За три дня до этого, 4 мая, Севастополь также был атакован беспилотником – его сбили средствами ПВО. «Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек. Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем», — написал Развожаев в своем канале.

Власти Республики Крым сообщали 3 мая об уничтожении еще двух беспилотных летательных аппаратов.

ВСУ атакуют Крым не только с помощью дронов – 7 мая глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия накануне нанесла удар по Крыму баллистическими ракетами «Гром-2».

«Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещен ОТРК «Гром-2». Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой», — сказал он.

6 мая глава республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что системы противовоздушной обороны на полуострове сбили баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». Он отмечал, что разрушений и пострадавших не было.